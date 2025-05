Schweizer Star-Koch stirbt bei Lawinen-Unglück mit 29

Rollier starb demnach bereits am Sonntag vor einer Woche in der Schweiz. Zusammen mit einem Freund war er in den Walliser Alpen unterwegs. Auf dem 4010 Meter hohen Lagginhorn überraschte die beiden eine Lawine.

Schweiz will WHO mit 66 Millionen Franken unterstützen

Die Schweiz will die Weltgesundheitsorganisation (WHO) von 2025 bis 2028 mit zusätzlichen umgerechnet rund 66 Millionen Franken unterstützen. Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider forderte am Montag in Genf eine «starke» Organisation, die «an die Herausforderungen angepasst» sei.