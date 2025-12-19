Forchbahn-Unfall bei Bahnhof Stadelhofen – Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Am Freitagnachmittag ist es vor dem Zürcher Bahnhof Stadelhofen zu einem Unfall gekommen. Dies berichtete zuerst der Blick.

Die Stadtpolizei bestätigte auf Anfrage der Zeitung, dass es zu einem Unfall gekommen sei, und sowohl Polizei als auch die Feuerwehr im Einsatz sei. Zudem seien bei dem Unfall ein Tram der Forchbahn und ein Fussgänger beteiligt gewesen. Angaben zum Unfallhergang und zum Zustand der involvierten Personen liegen vorerst nicht vor.

Ein Bild eines Augenzeugen, welches der Blick veröffentlicht hat, zeigt ein von Absperrband umgebenes Forchbahn-Tram.

Die SBB geben an, dass die Linien 2, 4, 15 und die S18 (Forchbahn) bis auf unbestimmte Dauer zwischen dem Bellevue und dem Kreuzplatz unterbrochen sind. Die Linie 2 verkehre zwischen Bellevue und Römerhof in beiden Richtungen via Kunsthaus. Die Linie 4 werde zwischen Kreuzplatz und Central in beiden Richtungen über Römerhof-Kunsthaus umgeleitet. Die Linie 5 verkehre nur auf der Strecke Laubegg-Kantonalbank. Die Forchbahn (S18) fahre nur bis zum Hegibachplatz.

Fahrgäste von und nach Kreuzplatz sollen die Busse der Linie 31 via Kunsthaus benützen. Für Fahrgäste zwischen dem Bahnhof Stadelhofen und dem Kreuzplatz würden Ersatzbusse bereitstehen, schreibt die SBB weiter. Es sei mit Wartezeiten zu rechnen. (cpf)

