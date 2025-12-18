Guy Parmelin als Bundespräsident im Waadtland gefeiert

Mehr «Schweiz»

Der frisch gewählte Bundespräsident Guy Parmelin ist am Donnerstag in seinem Heimatkanton gefeiert worden. Der Waadtländer SVP-Politiker aus Bursins übernimmt das Amt des Bundespräsidenten zum zweiten Mal nach 2021.

Der neue Bundespräsident wird gefeiert. Bild: keystone

Der 66-jährige Waadtländer Parmelin war vergangene Woche von der Bundesversammlung mit einem Glanzresultat zum Bundespräsidenten für das Jahr 2026 gewählt worden.

Der Sonderzug mit der Festgesellschaft fuhr um 13 Uhr in Bern ab. Er machte einen Zwischenstopp in Freiburg, bevor es in den Heimatkanton von Parmelin weiterging.

Mit dem Extrazug ging es direkt von Bern nach Freiburg. Bild: keystone

Am späten Nachmittag wurde Parmelin in der Hotelfachschule Lausanne erwartet, wo die offizielle Zeremonie mit über 400 Gästen, darunter auch SVP-Präsident Marcel Dettling, stattfinden sollte.

Weitere Politiker begleiteten Parmelin, darunter die derzeitige Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter (FDP) und die Präsidentin des Waadtländer Staatsrats Christelle Luisier Brodard (FDP). (sda)