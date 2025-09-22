bedeckt13°
Die Schweiz stoppt vorerst das Projekt Cargo Sous Terrain

22.09.2025, 14:02

Der Bund, die Standortkantone und die Stadt Zürich setzen die weiteren Arbeiten am Projekt Cargo Sous Terrain für eine unterirdische Gütertransportanlage vorerst aus. Der Grund dafür seien unerfüllte Voraussetzungen.

HANDOUT - Computerillustration eines Cargo Containers der Firma &#039;&#039;Loglay&#039;&#039; fuer den unterirdischen Versand von Waren. Am Dienstag, 26. Januar 2016 praesentierte Foerdervereins &#03 ...
Eine Computerillustration zeigt, wie ein «Cargo Sous Terrain» hätte aussehen sollen.Bild: LOGLAY/NITIN DESIGN

Für den Bau der ersten Etappe einer unterirdischen Anlage seien verschiedene Grundvoraussetzungen derzeit nicht erfüllt, hiess es vom Bundesamt für Verkehr (BAV) in einer Mitteilung vom Montag. Insbesondere sei die im Gesetz vorgesehene vollständige private Finanzierung bislang nicht gesichert. Dies bestätigte nun eine externe Untersuchung.

Aus diesem Grund haben der Bund und die Standortkantone beschlossen, die weiteren Arbeiten am Sachplan vorerst auszusetzen. Sobald die offenen Punkte geklärt sind, können die Arbeiten wieder aufgenommen werden, betonte das BAV in der Mitteilung.

Bereits Anfang September hatte Cargo Sous Terrain kommuniziert, dass sich das Projekt unter den aktuellen rechtlichen Bedingungen nicht betriebswirtschaftlich umsetzen lässt. (dab/sda)

