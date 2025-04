«Flieht»: Flughafen-Lounge eines Schweizer Unternehmens erhält vernichtende Bewertungen

Von seinem «mittelmässigen» Essen über den fleckigen Teppich bis hin zu den heruntergekommenen Möbeln – die Swissport Lounge am internationalen Flughafen O’Hare in Chicago, die ihren Kunden eigentlich einen Premium-Service bieten soll, wird von den Passagieren, die sich dorthin wagten, regelrecht verrissen.

Dies soll laut Wall Street Journal die «traurigste Flughafenlounge» der Vereinigten Staaten sein. Obwohl sie eigentlich der Crème de la Crème der Reisenden vorbehalten ist – First- und Business-Class-Passagieren mehrerer internationaler Fluggesellschaften, darunter Swiss, Qatar und Emirates, sowie Priority-Pass-Mitgliedern – scheint dieser Ruhebereich die Gesetze des gesunden Menschenverstands (oder zumindest die der Google-Bewertungen) zu verhöhnen.

In Online-Foren fehlt es nicht an drastischen Worten und blumigen Beschreibungen, um die schlimmen Erlebnisse der Besucher dieser «winzigen Lounge ohne Fenster» im Terminal 5 zu schildern, der die inoffizielle Rangliste der schlimmsten Flughafenlounges der USA anführt. «Erbärmliche Essensauswahl», «eng und laut», «traurig», «düster», «feucht», «eine feindliche Müllkippe», «ein Kellerloch» oder, um es einmal ganz offen zu sagen: «Eine Arrestzelle» …

Die Passagiere haben immerhin den Vorteil, nach Belieben trinken zu können, um alles zu vergessen. Bild: tony g. auf yelp

Die von den Gästen veröffentlichten Fotos vermitteln vielmehr den Eindruck abgenutzter Möbel, eines muffigen Teppichs und einer mickrigen Snackauswahl wie aus dem Selecta-Automaten, statt einer VIP-Lounge, für die man tief in die Tasche greifen muss. Winzige Sandwiches, vorverpackte Pastasalate und Instantnudeln – das ist meilenweit vom Flair eines First-Class-Fluges entfernt.

Die berüchtigten Instantnudeln, aufgenommen von einem Passagier. Bild: jimmy d. auf google

Die Rezensionen sind mehr als deutlich:

«Ich esse gerade Instantnudeln. Es gibt Fernseher, aber sie sind ausgeschaltet. Wir sitzen alle hier und starren einander an, in diesem dunklen Raum ohne Fenster und ohne Aussicht.» Timia W. auf Yelp

«Eine Frau, die sich mit uns unterhielt, verglich das mit dem Raum, in den man in der Schule zum Nachsitzen gesteckt wird, und ich muss zugeben: Sie hat recht. Es war schrecklich.» r/traval auf Reddit

«Man fühlt sich, als sässe man im Wohnzimmer seines Onkels: ein paar Snacks, Getränke und ein Sammelsurium gebrauchter Möbel.» Kent C. auf Yelp

«Flieht. Verschwendet eure Zeit nicht damit, in diese unfreundliche, heruntergekommene Bruchbude zu gehen.» James D auf TripAdvisor

«Diese Lounge ist die schlimmste, nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern weltweit. Ich weiss gar nicht, wo ich anfangen soll, denn hier ist wirklich alles heruntergekommen.» move2dubai auf TripAdvisor

«[…] Ich hatte die Gelegenheit, diese besonders grauenhafte Lounge zu erleben. Eine fensterlose Zelle wäre angenehmer gewesen. Abgenutzte Möbel, abgewetzter Teppich, ein Catering-Service … ach, ich weiss nicht … heutzutage, 2023, serviert man doch nicht so ein Essen gegen Bezahlung.» Lawyersontour auf TripAdvisor

Der einzige Pluspunkt laut vielen Besuchern: Es gibt keinen Barkeeper – man kann sich seine Drinks an der Selbstbedienungsbar also ganz nach Belieben selbst mixen. Mehrere Passagiere empfehlen sogar ausdrücklich, ordentlich zu bechern, um es sich in dem Raum halbwegs bequem zu machen.

«Die Swissport-Lounge ist schlimmer als eine Flughafenlounge in der Dritten Welt», schildert jemand. Bild: 80237voyage auf trip advisor

Vom «Wall Street Journal» darauf angesprochen, unternimmt Swissport International – das in Zürich ansässige Unternehmen, das zahlreichen Fluggesellschaften und Flughäfen weltweit Dienstleistungen bietet – nicht einmal den Versuch, den schlechten Ruf seiner Lounge schönzureden.

Ein Verantwortlicher für Nordamerika bestätigte dem Wirtschaftsblatt sogar, dass die O’Hare-Lounge weit hinter den eigenen Standards zurückbleibe und dringend renoviert sowie erweitert werden müsse. Ein mehrere Millionen Dollar schweres Projekt sei bereits im vergangenen Jahr vorgelegt worden, warte jedoch noch immer auf die Genehmigung des Flughafens O’Hare. Dieser wiederum bestätigt, dass das Projekt weiterhin geprüft werde.

Trotz allem hat auch diese traurige Lounge ein paar eifrige Anhänger. Nehmen wir nur das Beispiel des tapferen Dan Bircher, der im vergangenen März bei Google schrieb: «Okay, klar, das ist wahrscheinlich die schlimmste Lounge aller Zeiten! Aber … es gibt eine offene Bar und gratis Snacks, also ist das für mich eine super Lounge.»

Dan hat besonders sein Sandwich genossen. Bild: dan bircher auf google

«Die meisten Leute, die dieser Lounge eine schlechte Bewertung geben, sind Menschen, die ihr Leben lang komfortabel gelebt und kaum Schwierigkeiten gehabt haben. Wenn ich hereinkomme und acht kostenlose Premium-Spirituosenflaschen sowie Snacks nach Belieben sehe, ist das für mich das Paradies! Danke, Swissport Lounge», fährt Dan fort.

Erst vergangene Woche freute sich eine weitere Online-Rezensentin namens Kelly über die Instantnudeln und Gummibärchen: «Das ist besser, als am Kiosk sieben Dollar für eine Tüte Süssigkeiten zu bezahlen. Die Leute sollten aufhören zu haten.» Andere lobten wiederum den Chardonnay.