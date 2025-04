Das ist hier keine wissenschaftliche Studie, aber immerhin ein gewissenhaftes Zusammentragen der Slogans. Meist war dies ein kurzer Besuch auf der Gemeinde-Website. Wenn der Slogan nicht grad ins Auge sprang, dann gibt's keinen. Teilweise ist der Slogan auch «nur» in den Metadaten (Internettitel) versteckt.Allerdings wurden die Angaben ergänzt mit ähnlichen, regionalen Artikeln zum Thema, bekannten Willkommenstafeln an Strassenrändern oder Erinnerungen der Redaktionskollegen. Teilweise sind die Slogans darum vielleicht auch nicht mehr ganz aktuell. Das gilt beispielsweise für das herrliche «Mein Drang: Mosnang!».Und ja, Slogan ist ja ein grosser Begriff. Manchmal ist's auch eher ein Motto oder ein schöner Satz auf der Website – liebe Grüsse nach Steinerberg . Oder lieber etwas kreativer? Ursenbach überzeugt mit einem mehrzeiligen Reim, Rünenberg mit dem eigenen Lied-Text. Spreitenbach positioniert sein Leitbild sehr prominent. Und Schleitheim sagt grad, wie das Dorf bei Einheimischen heisst: «Schlaate saat me.» Ein Slogan ist das ja nicht zwingend, aber irgendwie schon auch.Hauptsächlich französisch- und italienischsprachige Gemeinden wurden bei dieser Auswertung nicht berücksichtigt, weil die Übersetzungen nicht alle sprachlichen Finessen hätten transportieren können.

Ja, in dieser Auswahl kommen viele Slogans vor, die man wohl nicht mehr vergisst, wenn man sie mal gehört hat. Oft sind das auch Reime – die sind natürlich Geschmacksache. Spannend finde ich Schüpfheim, das tatsächlich mitten in der Schweiz liegt und das Logo grafisch umsetzte.

Und wie es so ist mit subjektiven Ranglisten: Da sind nicht alle damit einverstanden. Du darfst sehr gerne deine Top- und Floplisten (oder Auswahlen) in den Kommentaren mit ins Rennen schicken.

Warum es bald keine weissen Bio-Eier mehr gibt

Die Schweizer Bevölkerung hat Appetit auf Eier – doch just vor Ostern werden die heimischen Eier knapp. Was sind die Gründe? Und woran liegt’s, dass fast nur noch braune Bio-Eier zu finden sind?

Die Hennen kommen kaum nach mit Eierlegen. Eier sind in der Schweiz derzeit so gefragt wie schon lange nicht mehr – nicht nur um Ostern. 198 Stück wurden in der Schweiz im vergangenen Jahr im Schnitt pro Person gegessen – sei es gekocht, als Spiegelei oder in verarbeiteter Form. Das sind neun Eier mehr als im Vorjahr. Ein bemerkenswerter Anstieg, findet Daniel Würgler, Präsident der Eierproduzenten-Vereinigung Gallosuisse.