Erneuter Steinschlag unterbricht Zugstrecke nach Zermatt VS

Der Steinschlag habe sich an der gleichen Stelle ereignet, wo es bereits am Montagmorgen zu einem Steinschlag gekommen sei, sagte die Sprecherin der Bahn. Sie stellte weitere Informationen nach einer nächsten Lagebeurteilung um 08.00 Uhr in Aussicht.

Wegen eines weiteren Steinschlags ist die Zuglinie zwischen Täsch und Zermatt VS am Mittwochmorgen erneut unterbrochen gewesen. Verletzte oder Schäden gab es nicht, wie eine Sprecherin der Matterhorn Gotthard Bahn auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

EU-Migrationspakt: Die Schweiz könnte profitieren – doch von SVP und Linken kommt Kritik

Die EU hat eine grosse Asyl- und Migrationsreform beschlossen. Betroffen ist über die Abkommen von Schengen und Dublin auch die Schweiz. Im Sommer 2026 könnte es zur Abstimmung kommen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Vorlage.

Die Konstruktionsfehler des in den Dublinverträgen verankerten EU-Asylsystems sind bekannt: Weil stets die Erstaufnahmeländer für die Asylverfahren zuständig sind, haben Staaten an den Aussengrenzen wie Italien oder Griechenland mehr Lasten zu tragen als Binnenstaaten. Zehn Jahre haben die EU-Mitgliedstaaten um eine Reform gerungen, im Mai 2024 konnten sie sich endlich einigen. Die Schweiz ist an die Verträge von Schengen und Dublin assoziiert, deshalb betrifft sie diese Reform auch. Der Bundesrat unterstützt die Neuerungen. Er hat am Freitag die Botschaft verabschiedet – nun ist das Parlament am Zug. Im Falle eines Referendums könnte es im Juni 2026 zur Abstimmung kommen.