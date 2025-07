In dieser Gemeinde darfst du jetzt kein Leitungswasser mehr trinken

Wie gut Schweizer Wasser ist und in welchen Ländern du Hahnenburger auch trinken kannst

Die Welt in Karten

Die Welt in Karten

Bereits Ende August 2024 musste die Bevölkerung von Sisikon ihr Trinkwasser wegen einer Verunreinigung abkochen. Das bestätigte Gemeindeschreiberin Ursula Habegger am Mittwoch gegenüber Keystone-SDA. Als Ursache wurden undichte Trinkwasserleitungen, die auch über das Gebiet der Nachbargemeinde Morschach SZ verlaufen, vermutet. Aktuell sei die Verunreinigung zwar «minim», betonte Habegger, doch die Sicherheit der Bevölkerung habe oberste Priorität. (pre/sda)

In Sisikon UR ist das Trinkwasser verschmutzt. Die Urner Gemeinde hat am Mittwochmorgen über Alertswiss aufgerufen, das Trinkwasser abzukochen.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

«Krieg sofort beenden»: Vatikan ist entsetzt über den Angriff auf eine Kirche in Gaza

«Patienten in Betten erschossen»: Syrische Soldaten sollen Massaker in Spital verübt haben

Benzin-Auto möglichst lange weiterfahren oder durch E-Auto ersetzen: Was ist besser?

Männer wandern in Nazi-Uniformen im Berner Oberland – Polizei greift ein

Italienischer Meister will Ndoye + Arsenal mit Stürmer einig + Bayern bei Diaz «sicher»

Abgeordnete sollen früher in die Ferien: Mike Johnson will Epstein-Abstimmung verhindern

In Russland wächst die Angst vor den eigenen Kriegs-Heimkehrern

US-Familie «flieht» wegen Wokeness nach Russland – dann muss der Vater an die Front

«Chef will alten Knochen kündigen» – 3 ältere Arbeitnehmer packen aus

Mutmassliche Täter nach Einbruch in Walliser Waffengeschäft gefasst

Die Walliser Kantonspolizei hat zwei mutmassliche Täter nach einem Einbruch in ein Waffengeschäft in Evionnaz vom Montag gefasst. Die Bevölkerung habe massgeblich zum Fahndungserfolg beigetragen und die Suche im Gelände nach einem weiteren Täter dauere an, hiess es.