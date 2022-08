Axenstrasse nach Steinschlag wieder offen

Rund elf Stunden nach einer alarmmässigen Schliessung, ist die Axenstrasse am Dienstag um 11 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben worden. Die Situation im Steinschlaggebiet habe sich stabilisiert, teilte das Bundesamt für Strassen (Astra) mit.

So wirst du Zopfprofi: 5 coole Arten, deine Zöpfe zu flechten

Besser als jedes Feuerwerk: Das gestrige Abendrot in der Schweiz – die besten Bilder

US-Abtreibungsdebatte betrifft auch Schweizer Konzerne: So reagieren Novartis, ABB und Co.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

It came home! England schlägt Deutschland im EM-Final und ist Europameisterin

Ukrainischer Getreide-Frachter zur Inspektion in Istanbul erwartet ++ USA schicken Waffen

Die Nervosität steigt: Kommt Nancy Pelosi nach Taiwan? – das Wichtigste in 7 Punkten

Schabziger! Die älteste Marke der Schweiz – wenn nicht sogar der Welt

Der kegelförmige Käse aus dem Glarnerland mit seinem herb-würzigen Gout erfreut sich wieder wachsender Beliebtheit - nicht nur in der Schweiz. Eine überfällige Ode an das «Stöckli», das seit jeher polarisiert.

Gestern chinesisch, heute italienisch, morgen türkisch: Seit wir globalisiert sind, essen wir uns tagtäglich rund um den Erdball. Zum Nationalfeiertag, so viel Patriotismus muss sein, kommt in vielen Schweizer Haushalten dennoch etwas Helvetisches auf den Teller. Raclette zum Beispiel oder eine Bratwurst. Das Gericht zum 1. August existiert indes nicht. Wer Gäste mit einem guten Stück Urschweizer Geschichte überraschen will, sollte ein Stöckli auftischen. Ein Schabziger Stöckli. Der grünliche, kegelförmige Magermilchkäse aus dem Glarnerland kann mit Fug und Recht als ältestes Markenprodukt der Schweiz bezeichnet werden. Wenn nicht sogar der Welt.