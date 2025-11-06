Auf eigene Initiative hin wurden Schweizer Wirtschaftsführer «mit grosser Ehre» von US-Präsident Donald Trump empfangen. Bild: zvg

Foto veröffentlicht: Hier treffen die Schweizer Unternehmer auf Donald Trump

Es tut sich was im Zollstreit zwischen den USA und der Schweiz. Nachdem das Engagement des Bundesrates keinen wirklichen Fortschritt gebracht hatte, wollen es nun Schweizer Wirtschaftsführer richten.

Raphael Bühlmann

Am Dienstag trafen sich Schweizer Wirtschaftsführer mit US-Präsident Donald Trump im Oval Office. Die Partners Group veröffentlichte tags darauf im Namen der ganzen Delegation eine Pressemitteilung mitsamt Foto.

Ziel des Treffens sei es gewesen, «die langjährigen und starken wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten zu bekräftigen».

«Das Treffen verlief äusserst konstruktiv.» Pressemitteilung

Verhandlungen habe es nicht gegeben. Die Diskussion habe die Bedeutung des privaten Sektors als Eckpfeiler der bilateralen Zusammenarbeit und des beiderseitigen Wohlstands ausgeleuchtet. Die Delegation drückte den Angaben zufolge die Überzeugung aus, dass ein Handelsabkommen die Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und den USA in fruchtbarer Weise fördern würde.

Die Unternehmer hätten das Treffen auf eigene Initiative arrangiert, teilte ein Sprecher des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Die Beteiligten wollten den US-Präsidenten demnach auf die Folgen der hohen Zölle aufmerksam machen.

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) sei an der Vorbereitung des Treffens beteiligt gewesen, hiess es beim WBF. Verantwortlich für die Zollverhandlungen sei grundsätzlich der Bundesrat. Dieser begrüsse aber das entsprechende Engagement der Unternehmen. Wirtschaftsminister Guy Parmelin stehe nach wie vor regelmässig in Kontakt mit den zuständigen Stellen in den USA, auch mit Greer.

Hochrangige Delegation

Diese Wirtschaftsführer waren beim Treffen dabei und unterzeichneten die Pressemitteilung:

Diego Aponte

Der 48-Jährige ist Group President der Reederei MSC. Er ist für das operative Geschäft des global tätigen Unternehmens mit Sitz in Genf zuständig.

Jean-Frédéric Dufour

Der 57-jährige Rolex-Chef traf Trump bereits mindestens das zweite Mal. Im September traf er den US-Präsidenten beim US-Open-Final. Er hatte ihn in die Rolex-Loge eingeladen.

Alfred Gantner

Der 57-Jährige ist Mitinhaber der Partners Group. Er und seine Frau sind seit langem bestens vernetzt in den USA. Sie hatte dort Journalismus studiert und beim Sender NBC gearbeitet.

Daniel Jaeggi

Der 64-Jährige ist Mitgründer des Genfer Rohstoffkonzerns Mercuria. Dieser investiert seit Jahren in die amerikanische Energieinfrastruktur.

Johann Rupert

Der 75-jährige Südafrikaner ist Präsident des Luxusgüterkonzerns Richemont. Er ist auch Inhaber der Spitalkette Mediclinic, zu der auch die Hirslanden-Gruppe gehört. Rupert war bereits im Frühling im Weissen Haus, als Südafrikas Präsident Ramaphosa auf Staatsbesuch war.

Marwan Shakarchi

Der 63-Jährige leitete von 1983 bis 2024 MKS, eine Schweizer Finanzgesellschaft mit Sitz in Genf, die sich auf Edelmetallverarbeitung sowie -handel und Vermögensverwaltung spezialisiert.



Mit Material der Nachrichtenagenturen SDA und AFP