Bahnhof Aarau unter Wasser + Bahnverkehr im Berner Oberland unterbrochen



Wolkenbruch über BE und AG: SBB-Strecken unterbrochen ++ Huttwill kratzt am Allzeit-Rekord



Am Donnerstagabend ist erneut eine Unwetterfront über Teile der Schweiz gezogen. Wieder traf es insbesondere Gebiete im Kanton Bern. Lokal fielen laut Meteoschweiz teilweise über 70 Millimeter Regen.

Das Hauptniederschlagsgebiet des Donnerstags erstreckte sich von Interlaken (40 Millimeter) über das Emmental und das Oberaargau bis nach Aarau (51 Millimeter).

Es #regnet und regnet... 🌧️Unter den Tagessummen (Stand 20:30 Uhr) ist #Huttwil Spitzenreiter mit über 70 mm - für diese Station ein Wert, welcher in die Top Ten seit Messbeginn rutscht! In mehreren Regionen liegen die Monatssummen bereits deutlich über den Klimanormwerten. (gz) pic.twitter.com/3IlGPyPZlp — MeteoNews (@MeteoNewsAG) June 24, 2021

Gemessen wurden diese Werte in Huttwil BE und Affoltern im Emmental BE, wie Meteoschweiz auf Twitter schrieb. Der Bahnverkehr zwischen Burgdorf und Wynigen und Burgdorf und Herzogenbuchsee auf der Linie Bern-Olten war laut Bahninformationsdienst ab 19 Uhr wegen Unwetterschäden auf unbestimmte Zeit unterbrochen.

Bilder zeigen überschwemmte Gärten in Seftigen BE im Gürbetal, überflutete Wiesen und Strassen in Sumiswald BE im Emmental, Hasle bei Burgdorf BE und in Reiden LU.

Die Berner Kantonspolizei erhielt zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Mitternacht rund 250 Unwettermeldungen. Wie sie auf Twitter schrieb, gingen die Schadenmeldungen zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr im Minutentakt ein.

Gestern gingen zwischen 15 Uhr und Mitternacht rund 250 🌧-Meldungen ein – zwischen 17.30 und 20 Uhr wiederum im Minutentakt. Vor allem aus dem Emmental, Berner Oberland und Oberaargau wurden Wassereinbrüche, Überschwemmungen und verschüttete Strassen gemeldet. — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) June 25, 2021

Vor allem aus dem Emmental, dem Berner Oberland und dem Oberaargau erhielt sie Meldungen zu Wassereinbrüchen, Überschwemmungen und verschütteten Strassen.Wie es bei der Medienstelle der Kantonspolizei auf Anfrage hiess, hat diese keine Kenntnis von verletzten Personen.

Bereits am Donnerstagnachmittag sorgten zwei Erdrutsche am Thuner- und Brienzersee für Einschränkungen im Bahnverkehr. Wann der Verkehr wieder normal rollt, war am Abend noch nicht bekannt.

Unter Wasser stand auch die Unterführung im Bahnhof Aarau.

So sah der Bahnhof Aarau am Donnerstagabend aus: 1 / 7 Unwetter Bahnhof Aarau Juni 2021

Mehrere watson-User haben uns Bilder vom gefluteten Bahnhof in Aarau zukommen lassen. Die Unterführung musste gesperrt werden, die Züge konnten allerdings weiterfahren. Ärgerlich sei es aber für die Ladenbesitzer in der Unterführung, sagt eine Augenzeugin gegenüber watson. Deren Läden seien ebenfalls unter Wasser.

Am Freitagmorgen war das Wasser im Bahnhof grösstenteils wieder abgeflossen. Viel Schlamm und Dreck blieb jedoch zurück.

Aare schwillt bedrohlich an

Ausserdem schwillt die Aare bei Bern bedrohlich an: 410 Kubikmeter Wasser fliessen pro Sekunde die Aare runter. Die Schadensgrenze für die Berner Quartiere liegt bei ebendiesen 410m3/s, andere Quellen sprechen von 380m3/s. «An einigen Stellen schwappt das Wasser schon fast über das Ufer über», berichtet watson-Reporter Adrian Müller. Gegen 21.30 Uhr sei in der Matte der Wasseralarm ertönt.

Die Aare in Bern schwillt bedrohlich an. Bereits 390 m3/s.😵‍💫 @watson_news pic.twitter.com/Yuat3h9RHA — Adrian Müller (@mueller_adrian) June 24, 2021

Erdrutsche am Thuner- und Brienzersee

Im Bahnverkehr waren am Freitagmorgen einige Strecken immer noch unterbrochen, so zwischen Spiez und Interlaken West und zwischen Interlaken Ost und Oberried am Brienzersee. Dasselbe galt für die Abschnitte Rechenette-Péry - Sonceboz-Sombeval und Moutier - Court im Berner Jura, wie der SBB-Internetseite zu entnehmen war.

Mehrere Bahnstrecken unterbrochen Die jüngste Unwetterfront, die am Donnerstagabend über die Schweiz hinweggezogen ist, hat erneut den Kanton Bern stark getroffen. Erdrutsche beeinträchtigen den Bahnverkehr zwischen Spiez, Interlaken und Brienz.



Es sei mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen, heisst es. Betroffen sind sowohl die Verbindung zwischen Interlaken und Brienz, die nach Angaben der Bahnverkehrsinformation vom Freitag noch den ganzen Tag unterbrochen sein dürfte.



Im Berner Jura sind die Verbindungen zwischen Biel und La Chaux-de-Fonds NE sowie zwischen Moutier und Sonceboz-Sombeval nach wie vor unterbrochen. An beiden Strecken richtete am Mittwoch ein Hagelgewitter Schäden an. I

Laut der Life-Verkehrsinformation des TCS war am Freitagmorgen auch die Hauptstrasse zwischen Meiringen und Interlaken zwischen Niederried und Ringgenberg in beiden Richtungen gesperrt. Dies wegen einer Schlammlawine. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Gesperrt war auch die Kantonsstrasse zwischen Hasle bei Burgdorf und Utzigen zwischen Biembach und Utzigen. Dasselbe galt für die Hauptstrasse zwischen Burgdorf und Heimiswil. Auch die Hauptstrasse zwischen Sonceboz und Delsberg JU war am Freitagmorgen wegen Steinschlags gesperrt.

Rekord-Niederschläge

In den vergangenen drei Tagen sind gemäss einer auf Twitter publizierten Aufstellung von Meteonews in einzelnen Messstationen über 100 Millimeter Niederschlag gefallen. Die Spitze der Rangliste zieren Thierachern BE mit 108 Millimetern, Aarau AG mit 106 Millimetern und Gösgen SO mit 100 Millimetern.

Eindrücklicher Vergleich: Im Juni 2021 gab es bis jetzt in der #Schweiz bereits 176'465 #Blitzentladungen und somit fast fünfmal mehr als im Juni 2020. Z.B. im Kanton #Bern erhellte sich der Himmel sogar über 10-mal so oft wie im letzten Juni. https://t.co/2lv0pkxXAz (ss) pic.twitter.com/TivpoQnVx7 — MeteoNews (@MeteoNewsAG) June 25, 2021

Der Tagesspitzenreiter war bis am Donnerstagabend um 20.30 Uhr Huttwil BE mit über 70 Millimetern. Dies ist laut Meteonews ein Wert, der die Messstation in die Top Ten seit Messbeginn bringt. In mehreren Regionen lägen die Monatssummen bereits «deutlich über den Klimanormwerten».

Atempause übers Wochenende

In der Nacht auf Freitag wurde eine langsame Wetterberuhigung erwartet. Für das Wochenende ist eine Verschnaufpause angesagt mit wieder sommerlichen Temperaturen. Ab Montag droht aber bereits die nächste Südwestlage. (jaw/aeg/sda)

