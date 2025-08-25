sonnig16°
DE | FR
burger
Sport
Tennis

Als erst achter Sportler: Roger Federer ist neuerdings Milliardär

epa12003231 CEO of &#039;Watches and Wonders Geneva&#039; Matthieu Humair (R) and Swiss former tennis player Roger Federer (C) visit stands during the opening day of the &#039;Watches and Wonders Gene ...
Das Vermögen von Roger Federer wird auf 1,1 Milliarden US-Dollar geschätzt.Bild: keystone

Als erst achter Sportler: Roger Federer ist neuerdings Milliardär

Gemäss Forbes ist Roger Federer ein Milliardär. Sein Vermögen wird neu auf insgesamt 1,1 Milliarden US-Dollar geschätzt. Zuvor haben erst sieben Sportler diese Marke geknackt.
25.08.2025, 10:1625.08.2025, 10:16
Mehr «Sport»

Knapp mehr als 130 Millionen Dollar sammelte Roger Federer in seiner Karriere an Preisgeld. Mit vielen Investments und Sponsorenverträgen steigerte der Schweizer sein Vermögen gemäss dem US-Wirtschaftsmagazin Forbes nun auf 1,1 Milliarden US-Dollar.

Der 20-fache-Grand-Slam-Sieger ist beispielsweise seit sechs Jahren Mitbesitzer beim Schweizer Sportartikelhersteller On. Die drei Prozent der Anteile, die er sich für 50 Millionen Dollar gesichert hatte, sind mittlerweile ein Vielfaches wert.

ARCHIV - RUECKTRITT ROGER FEDERER - MEILENSTEINE ROGER FEDERER - 2018 - WECHSEL VON NIKE ZU UNIQLO - ZU DEN MEILENSTEINEN VON DER KARRIERE UND IM LEBEN VON ROGER FEDERER STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES BI ...
Der Vertrag mit Uniqlo bringt Federer viel Geld ein.Bild: keystone

Auch bei den Sponsoren kommt Federer gut auf seine Kosten. So unterschrieb er beispielsweise bei der japanischen Bekleidungsmarke Uniqlo 2018 einen Vertrag über zehn Jahre im Wert von 300 Millionen Dollar.

Erst sieben Sportler kürten sich während Lebzeiten zu Milliardären. Mit LeBron James und Tiger Woods sind zwei von ihnen sogar noch aktiv. James ist aber nicht der einzige Basketballer in dieser Liste. Michael Jordan, Earvin «Magic» Johnson und der im März verstorbene Junior Bridgeman gehören ebenfalls zu diesem exklusiven Klub. Letzterer war zwar kein Weltstar in der NBA, aber er hatte starke Qualitäten als Investor und baute sein Vermögen im Fast-Food-Sektor auf. Auch der Ex-Boxer Floyd Mayweather gehört zu den Milliardären.

Wie der Spiegel berichtet, war der erste Sportler, welcher zehn Zahlen vor dem Komma auf seinem Bankkonto hatte, genauso wie Federer Tennisprofi. Ion Tiriac – er gewann vor 55 Jahren im Doppel die French Open – war Manager von Boris Becker und wurde durch seine Investments einer der reichsten Männer von Rumänien. Sechs Jahre vor seinem Sieg in Roland Garros hatte Tiriac mit der rumänischen Eishockey-Nationalmannschaft an den Olympischen Spielen teilgenommen. (riz)

Debütant Kym schafft Überraschung an US Open – Bencic mühelos, die anderen out
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle Weltnummern 1 im Männertennis
1 / 32
Alle Weltnummern 1 im Männertennis
26 Spieler durften sich bisher Weltnummer 1 im Tennis nennen. Das sind sie, in aufsteigender Form gemessen an den Wochen auf dem Thron. (Stand: 25.02.2022)
quelle: epa / str
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Roger Federer und Marco Odermatt haben Lachflash – das erinnert an diese legendäre Szene
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
8 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
8
Meistgelesen
1
Über 30 russische Elitesoldaten schossen auf sich selbst, um den Kreml zu betrügen
2
F-35-Debatte: Luftwaffenchef soll dem Bundesrat widersprochen haben – nun reagiert das VBS
3
«Eine Stadt voller Assis»: Französischer Influencer lästert über die Schweiz
4
Ein Volk von Möchtegern-Hausbesitzern
5
Lehrerin monatelang missbraucht – sieben Jugendliche in Wien angeklagt
Meistkommentiert
1
Basel angeblich an FCZ-Meisterspieler interessiert ++ BVB bedient sich doppelt bei Chelsea
2
Das grosse 2026-Transferfestival: Jäger zurück zum HCD, Berra zum EHC Kloten
3
Eigenmietwert: «Wenn sie jetzt nicht durchkommt, ist die Abschaffung für Jahre vom Tisch»
4
Amerikaner schieben Zoll-Schuld wieder KKS zu – sie soll Trump «gedemütigt» haben
5
Eine Frau greift für eine Dating-App tief in die Tasche – dann passieren seltsame Dinge
Meistgeteilt
1
Wenn der Trikot-Tausch für einen peinlichen Moment im Interview sorgt 🙈
2
Israel fliegt massiven Luftangriff in Jemen +++ Erneut Journalist in Gaza getötet
3
Mbappé schiesst Real Madrid zum Sieg +++ Nasenbeinbruch bei Luca Jaquez
4
Schumis erstes Rennen ist nach 550 Metern zu Ende – damit beginnt ein steiler Aufstieg
5
Jon Drummond wird im WM-Viertelfinal disqualifiziert und macht ein riesiges Theater
Wie der Verband mehr Fans zu den Spielen der Women's Super League locken will
Mit dem Gastspiel von Meister YB beim FC St.Gallen beginnt am Nachmittag die neue Saison der Women's Super League. Der Schweizerische Fussballverband steht vor der Herausforderung, die Begeisterung der Heim-EM in den Liga-Alltag zu übertragen.
Praktisch jedes Spiel ausverkauft. Fanmärsche mit fünfstelligen Teilnehmerzahlen. Ein Nationalteam, das die Menschen im Land berührte. Die Fussball-EM der Frauen in der Schweiz war im Juli ein grosser Erfolg.
Zur Story