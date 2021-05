Schweiz

Corona: So achtet man während der Pandemie auf seine Gesundheit



Psychische Gesundheit während Corona: Eine Psychologin hat eure Fragen beantwortet



Wir haben eure Fragen zur psychischen Gesundheit während der Corona-Pandemie gesammelt, gebündelt und der Psychologin Annalisa Stefanelli geschickt. Hier kommen ihre Antworten.

Wie gehe ich mit Freunden um, die wegen der Pandemie mega negativ drauf sind? Meiden oder aufbauen?

Annalisa Stefanelli: Sind das Freunde, die dir sehr wichtig sind und du sehr gerne mit ihnen zusammen bist? Wenn nein, dann kann eine Auszeit beiden Seiten guttun. Wenn ja, dann versuche sie zu fragen, ob und wie du sie unterstützen kannst. Achte dabei darauf, dass du Fragen meidest wie: «Warum bist du so negativ?» oder «Warum kannst du die gemeinsame Zeit nicht geniessen?». Fokussiert euch darauf, was ihr machen könnt, um gemeinsam Spass und Freude zu erleben.

Zur Person Annalisa Stefanelli ist Psychologin. In ihrer Praxis in Basel bietet sie Coachings an, was sich von der klassischen Psycho-Therapie unterscheidet. Watson hat sie für ein Gespräch besucht und im Nachgang eure Fragen an sie gesammelt.



Besuch bei der Psychologin: Wie gehe ich mit dem Corona-Stress um?

Video: watson/Vanessa Hann, Emily Engkent

Gemeinsam im Home-Office: Was soll ich tun, wenn mich meine Partnerin oder mein Partner zunehmend nervt?

Worüber nervst du dich? Über die Verhaltensweisen deiner Partnerin, deines Partners? Oder kannst du dich zu wenig zurückziehen? Selbstverständlich ist es hilfreich, in separaten Räumen zu arbeiten und euch während der Arbeit nicht zu stören, sowie die gemeinsame Zeit zu planen. Geregelte Mittags- oder Kaffepausen, die ihr zusammen verbringt, können die Beziehung stärken. Zeit für dich selber ist aber genauso wichtig. Einige Paare brauchen mehr individuellen Freiraum als andere. Wisst ihr voneinander, wie viel Freiraum ihr braucht? Die Zeit im Homeoffice kann eine gute Möglichkeit sein, um Bedürfnisse in der Beziehung wahrzunehmen und anzusprechen.

Soll ich einmal ins psychologische Coaching gehen oder regelmässig?

Die Frage ist nicht wie oft, sondern warum kann es für dich hilfreich sein, zu einem bestimmten Zeitpunkt professionelle Unterstützung zu holen. Was könnte sich dadurch positiv verändern?

Am Abend habe ich manchmal das Gefühl, dass alles über mir zusammenbricht. Was kann ich tun?

Das allererste ist versuchen zu verstehen, was dieses Gefühl auslöst. Bist du beruflich sehr gestresst? Erlebst du eine besonders herausfordernde Zeit? Fehlen dir wichtige Menschen in deinem Leben? Sich mit diesem Gefühl auseinanderzusetzen ist der erste Schritt. Was würde passieren, wenn du dieses Gefühl einfach zulässt? Hier kannst du beginnen, Strategien zu erarbeiten, wie du damit umgehen kannst.

Ist es falsch, wenn ich es sogar geniesse, wegen Corona nicht unter die Leute gehen und socialisen zu müssen?

Ganz und gar nicht. Es geht immer um die eigenen Bedürfnisse. Wenn du in diesem Moment deines Lebens mehr Zeit mit dir selbst verbringen willst und allgemein nicht so viele Leute um dich herum brauchst, dann geniesse es! Es ist dein Leben und du entscheidest, wie viel von was gerade richtig ist – Pandemie hin oder her.

Wie gehe ich vor, wenn ich einen Umstand akzeptieren will, den ich mir nicht erklären kann?

Was für mich durchblickt ist ein Konflikt zwischen Verstand und Gefühlen. Frage dich, was genau du akzeptieren willst und was du dabei fühlst. Was verletzt dich oder hindert dich weiterzugehen? Es tut vielleicht weh, aber der einzige Weg, etwas komplett zu akzeptieren, ist es loszulassen, auch wenn du es nicht verstehen kannst.

