Nach Starkregen – gewaltiger Erdrutsch in Schwanden

Nach einem Erdrutsch in Schwanden im Kanton Glarus vor einigen Tagen, kam es im Gebiet Wagenrunse am Dienstagnachmittag erneut zu einem gewaltigen Erdrutsch. Eine Schlammlawine wälzte kurz nach 17.00 Uhr den Hang hinunter bis auf die darunter liegenden Häuser und Infrastrukturen.

Der Erdrutsch aus nächster Nähe: Video: watson/zvg

Wie die Regionalzeitung Fridolin schreibt, können die Schäden derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Einige Gebäude seien stark beschädigt, ein Haus wurde ganz von der Masse weggerissen.

Die Lage im Rutschgebiet in Schwanden spitzte sich schon vergangenen Sonntag wegen Starkregens zu. In einer Mitteilung von 12.00 Uhr schreibt die Gemeinde am Dienstag: «Mit Blick auf die kommenden 48 Stunden wird das Gebiet intensiv überwacht und werden Daten für das weitere Vorgehen gesammelt.»

Schwanden nach dem Erdrutsch. Bild: zvg/fridolin/ernst willi

Zugang zum Gebiet bleibe bis Donnerstagnachmittag aus Sicherheitsgründen gesperrt und die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner bleiben vorerst evakuiert, so die Gemeinde noch einige Stunden vor dem Erdrutsch. (lst)