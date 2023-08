Nach Starkregen – gewaltiger Erdrutsch in Schwanden GL

Fünf Haushalte und zwei Gewerbebetriebe in dem Gebiet waren bereits am Montag vor einer Woche evakuiert worden. Zudem herrschte seither ein Betretungsverbot. Bei der Polizei hiess es auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA nach dem Erdrutsch, der Gefahrenradius im Einzugsgebiet der Wagenrunse werde ausgedehnt. Gegen 100 Personen wurden evakuiert.

Nach einem Erdrutsch in Schwanden im Kanton Glarus in der Nacht auf Montag vor einer Woche, kam es bei der Wagenrunse am Dienstagnachmittag erneut zu einem gewaltigen Erdrutsch. Eine Schlammlawine wälzte kurz nach 17.00 Uhr den Hang hinunter bis auf die darunter liegenden Häuser und Infrastrukturen. Laut Kantonspolizei erstreckte sich der Erdrutsch über 400 Meter. Um etwa 19.30 Uhr schoben sich weitere Erdmassen nach.

Amerikanische Gruyère-Produzenten: «Wir stehlen weder Namen noch imitieren wir Stile»

Die Schweiz ist mit dem Versuch gescheitert, die Marke Gruyère in den USA zu schützen. Aber amerikanische Produzenten des Hartkäses sind dennoch auf dem Rückzug, wie ein Streifzug durch das Käse-Paradies Wisconsin zeigt - wäre da nicht der Schweizer Milchriese Emmi.

Gross war die Aufregung in diesem Frühjahr, als ein amerikanisches Berufungsgericht in wohl letzter Instanz entschied: Gruyère sei in den USA eine geläufige Käsebezeichnung, unabhängig vom Ursprungsort. Damit durchkreuzten die Richter die Pläne der schweizerischen und der französischen Sortenorganisation, Gruyère in der grössten Volkswirtschaft der Welt als Marke zu schützen.