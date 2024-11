Ihr schickt uns Schneebilder und es ist ❄️😍

Wir sammeln hier die schönsten Userinputs. Dieser Artikel wird laufend ergänzt, also her mit euren Schnappschüssen!

Uber lanciert zwei neue Services in der Schweiz

Der Fahrdienstvermittler will mit einer Angebotserweiterung in Zürich, Basel, Lausanne und Genf neue Kundinnen und Kunden anlocken. Dazu gehören auch Familien mit kleinen Kindern.

Wer den letzten Bus oder das letzte Tram verpasst hat, zückt in grösseren Städten oft das Handy und bestellt sich ein Uber-Auto. Der US-Chauffeur-Vermittler hat den Taxi-Markt weltweit revolutioniert. Per Smartphone wird das Auto an den gewünschten Abholort bestellt. Der Preis ist durch die zeitliche Nachfrage und das Angebot definiert. Sprich: Bestellen nach einem Konzert alle aufs Mal ein Uber an denselben Ort, wird es teurer.