Rund 100 geschädigte Schweizer bei Krypto-Betrug

Die Täterschaft habe hohe Gewinne mit Kryptowährungen versprochen und mit einem internationalen Geflecht von Scheinfirmen und Strohmännern hohe Geldsummen erbeutet. Ein Teil des Netzwerks sei in Hongkong tätig gewesen. Europol stuft Onlinebetrug gemäss eigenen Angaben als eine der grössten Bedrohungen für die innere Sicherheit in Europa ein. (sda)

Europol spricht von 460 Millionen Euro an Gewinnen aus illegalen Geldschäften mit Kryptowährungen und total mehr als 5000 geschädigten Personen. Der Schlag gegen die organisierte Kriminalität sei das Resultat jahrelanger Ermittlungen und Beobachtungen, schrieb Europol in einer Medienmitteilung.

Die Zahl von «ungefähr 100» geschädigten Personen aus der Schweiz bestätigte am Mittwoch eine Sprecherin des europäischen Polizeiamtes Europol gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Zuerst hatte in der Schweiz der «Blick» am Dienstag über den Fall berichtet.

Praktisch jede grössere Kryptowährung hat auf Reddit ein eigenes Unterforum. Darin üben sich die Mitglieder vor allem in Selbstbestärkung, das richtige Investment getätigt zu haben. Sie hoffen, dass der Wert ihrer Währung nach oben schiesst: «to the moon», zum Mond. Hier zu sehen sind Posts aus dem Unterforum r/Litecoin.

Bitcoin und Co.: Das passiert in Krypto-Foren auf Reddit

Bleibt UKW doch noch länger? Kommission will die Radiofrequenzen nicht abschalten

Erfolg für Roger Schawinski: Die Kommission des Nationalrats will an UKW-Frequenzen festhalten. Sonst würden Radiohörerinnen und -hörer auf ausländische Sender ausweichen.

Kann auch künftig Radio per UKW empfangen werden? Die zuständige Kommission des Nationalrats will, dass auch künftig via Ultrakurzwelle gesendet werden kann. Mit Stichentscheid des Präsidenten wurde eine entsprechende Motion lanciert. Auch über 2026 hinaus soll UKW bestehen bleiben. Der Bund pochte auf eine Abschaltung per Ende des kommenden Jahres.