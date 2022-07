«Es wird extrem» – so reagiert die watson-Community auf die Dreadlocks-Diskussion

Ein abgebrochenes Reggae-Konzert in Bern bringt die watson-User an ihre Grenzen. Das Problem ist vielschichtig. Wir versuchen zu helfen.

Die letzten Stunden auf der watson-Redaktion glichen einem Kommentar-Freischalt-Marathon. Denn der Artikel «Berner Beiz bricht Reggae-Konzert ab, weil sich Besucher unwohl fühlen» fachte die Diskussionsfreude der watson-Community so richtig an.

In der Kommentarspalte des Artikels geht es um das Ausloten von richtig und falsch, um die Frage, was Rassismus ist – und zwar nicht per Wort-Definition, sondern als gesellschaftliches Phänomen – und darum, ab wann etwas kulturelle Aneignung ist.

Und dann geht es noch darum, dass einige User die «Wokeness» anderer als beleidigend empfinden und Woke-Sein als Beleidigung per se verwenden.

Für alle, die bei über 900 Kommentaren den Überblick verloren haben, gibt es hier eine Auswahl eurer Meinungen gebüschelt und auf einen Blick:

Der Kommentar mit den meisten ❤️

Über 1200 User stimmen Clank zu. Und nur knapp 50 haben seinen Kommentar mit einem Blitz bestraft:

Jetzt gehen «die Woken» zu weit

Differenzierung ist das Zauberwort

Musik und Kultur verbindet

Die Rassismus-Debatte

Eine von vielen thematisch gleichen Reaktionen auf diesen Kommentar:

Die Dreadlocks-Debatte

Dann darf man aber auch keine Pizza mehr essen

Eine von vielen thematisch gleichen Reaktionen auf diesen Kommentar:

Danke für die vielen Kommentare und danke für die angeregte Diskussion – ihr seid die Besten.



Unter diesem Artikel könnt ihr weiterdiskutieren.



Und denkt bitte immer daran: Seid lieb zueinander, denn erst, wenn es mindestens zwei Meinungen gibt, ist eine Diskussion möglich. Und nicht alle mit einer anderen Meinung haben eine falsche Meinung.

