Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle in Zürich – Fahndung läuft



Am Mittwochnachmittag ist es an der Bucheggstrasse in Zürich zu einem Zwischenfall gekommen: Ein Autofahrer hat sich einer Polizeikontrolle widersetzt. watson-Leser Adrian hat die Szene beobachtet und mit seiner Kamera festgehalten. «Dem Geräusch zufolge ist der Wagen in das Polizeiauto gefahren», sagt er . Dies liess sich zunächst nicht bestätigen.

Was genau passiert ist, ist zurzeit nicht klar. Polizeisprecher Marco Bisa bestätigt zwar, dass sich jemand der Kontrolle widersetzt hat. Offenbar ist aber immer noch ein Fahrer auf der Flucht. «Die Fahndung läuft», sagt Bisa. Mehr könne er zurzeit nicht sagen. (rey)

