Die «Critical Mass» soll in neuer Form durch Zürich rollen

Mehr «Schweiz»

Pro Velo Zürich hat bei der Stadt Zürich ein Gesuch für eine Velodemo am 22. März eingereicht. Die Demo könnte als Pilotversuch für eine gemässigte Neuauflage der früheren «Critical Mass» dienen.

Pro Velo Zürich bestätigte gegenüber dem «SRF Regionaljournal Zürich/Schaffhausen» am Freitag entsprechende Pläne für eine Neuauflage der «Critical Mass».

Die Critical Mass am 28. Mai 2021. Bild: keystone

Geplant sei, dass die Velofahrenden in einem bestimmten Gebiet unterwegs sein dürfen. Ein entsprechendes Gesuch werde derzeit von den zuständigen Behörden der Stadt geprüft.

Die «Critical Mass» fand in Zürich jeweils am letzten Freitagabend des Monats statt und zog teilweise mehrere tausend Velofahrerinnen und Velofahrer an. Die Stadt betrachtete die Veranstaltung lange Zeit nicht als Kundgebung, die eine Bewilligung braucht.

Aufgrund eines Gerichtsentscheids musste die Stadt ihre Haltung im vergangenen Jahr ändern. Seit Juli 2023 gilt für die «Critical Mass» eine Bewilligungspflicht. Weil keine Bewilligung beantragt wurde, verzeigte die Stadtpolizei bei den unbewilligten Durchführungen jeweils etliche Teilnehmende. Die Teilnehmerzahlen sind zuletzt stark gesunken. (rbu/sda)