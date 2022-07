Angestellter der Strafanstalt Pöschwies verhaftet – Schmuggelvorwürfe

Panne in Pöschwies: Häftlinge erhalten Einblick in sensible Kesb-Unterlagen

Justizdirektorin Jacqueline Fehr (SP) erwähnte die Razzia und die laufenden Ermittlungen am Montagmorgen im Kantonsrat bei der Beantwortung eines Vorstosses zum Thema Korruption im Strafvollzug. Es sei in drei Kantonen zu Verhaftungen gekommen, sagte sie.

Die Zürcher Kantonspolizei hat am Montag eine Razzia in der Strafanstalt Pöschwies durchgeführt. Mehrere Personen wurden verhaftet, darunter auch ein Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt. In drei Kantonen wurden Verdächtige festgenommen.

Massentierhaltungsinitiative: Das Wichtigste in Kürze

Am 25. September stimmen Volk und Stände über die Volksinitiative «Keine Massentierhaltung in der Schweiz (Massentierhaltungsinitiative)» ab. Die Initiative will die Würde der landwirtschaftlich genutzten Tiere in der Verfassung verankern.

«Raus aus der Massentierhaltung»: Unter diesen Slogan stellt das Komitee der Massentierhaltungsintiative seine Ja-Kampagne. Über die Initiative, die die Würde der Nutztiere in der Verfassung verankern will, wird am 25. September abgestimmt.