Gericht verurteilt Mann wegen Mordes 1999 in Biel

Mehr «Schweiz»

Der 65-jährige Nordmazedonier wandert für über 18 Jahre hinter Gitter. Bild: Shutterstock

Ein 65-jähriger Nordmazedonier ist am Dienstag in Biel zu einer Freiheitsstrafe von 18 Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Das erstinstanzliche Gericht sprach ihn des Mordes und versuchten Mordes 1999 in Biel-Mett schuldig. (saw/sda)