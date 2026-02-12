wechselnd bewölkt
Bargeld-Initiative: Die Abstimmung vom März in 90 Sekunden erklärt

Abstimmung vom 8. März: die Bargeld-Initiative.Video: watson/Michael Shepherd, Elena Maria Müller

Die Angst vor der Bargeld-Abschaffung – das musst du zur Bargeld-Initiative wissen

Am 8. März stimmt die Schweiz über die Bargeld-Initiative ab. Wir haben für dich in 90 Sekunden zusammengefasst, worum es geht.
12.02.2026, 19:4612.02.2026, 20:23
Michael Shepherd
Michael Shepherd
Elena Maria Müller
Elena Maria Müller
Kilian Marti
Kilian Marti

Schweizerinnen und Schweizer lieben Schweizer Banknoten. Das wird bei jeder Diskussion klar, wenn die Nationalbank (SNB) eine neue Serie einführen will.

So präsentierte die SNB vergangenen Sommer nicht nur eine oder zwei neue mögliche Varianten, sondern ganze zwölf (!). Ins Finale haben es dann noch sechs Notentypen geschafft. watson hatte noch einige weitere Vorschläge gemacht:

Dir haben die Banknoten der SNB nicht gefallen? Hier 6 weitere Konzepte für dich

Die Liebe zum Bargeld ändert nichts daran, dass die Bevölkerung es immer weniger nutzt. Laut Umfragen ist das beliebteste Zahlungsmittel schon länger die Debitkarte, und andere digitale Zahlmethoden wie Twint sind im Aufwind.

Unter anderem aus der Angst, dass das Bargeld verdrängt wird, entstand die Bargeld-Initiative.

Wir haben für dich in gut 90 Sekunden zusammengefasst, was die Initianten und Initiantinnen erreichen wollen – und warum es einen Gegenvorschlag dazu gibt.

Schau dir hier das Erklärvideo an:

Video: watson/Michael Shepherd, Elena Maria Müller

Mehr Videos:

Video: watson/hanna hubacher, michael shepherd
Video: watson/Aylin Erol, Michael Shepherd
Mehr zu den Abstimmungen im März 2026:
Themen
4
