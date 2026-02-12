Abstimmung vom 8. März: die Bargeld-Initiative. Video: watson/Michael Shepherd, Elena Maria Müller

Die Angst vor der Bargeld-Abschaffung – das musst du zur Bargeld-Initiative wissen

Am 8. März stimmt die Schweiz über die Bargeld-Initiative ab. Wir haben für dich in 90 Sekunden zusammengefasst, worum es geht.

Michael Shepherd Folge mir Elena Maria Müller Folge mir Kilian Marti Folge mir

Mehr «Videos»

Schweizerinnen und Schweizer lieben Schweizer Banknoten. Das wird bei jeder Diskussion klar, wenn die Nationalbank (SNB) eine neue Serie einführen will.

So präsentierte die SNB vergangenen Sommer nicht nur eine oder zwei neue mögliche Varianten, sondern ganze zwölf (!). Ins Finale haben es dann noch sechs Notentypen geschafft. watson hatte noch einige weitere Vorschläge gemacht:

Die Liebe zum Bargeld ändert nichts daran, dass die Bevölkerung es immer weniger nutzt. Laut Umfragen ist das beliebteste Zahlungsmittel schon länger die Debitkarte, und andere digitale Zahlmethoden wie Twint sind im Aufwind.

Unter anderem aus der Angst, dass das Bargeld verdrängt wird, entstand die Bargeld-Initiative.

Wir haben für dich in gut 90 Sekunden zusammengefasst, was die Initianten und Initiantinnen erreichen wollen – und warum es einen Gegenvorschlag dazu gibt.

Schau dir hier das Erklärvideo an: Video: watson/Michael Shepherd, Elena Maria Müller

Mehr Videos:

Video: watson/hanna hubacher, michael shepherd