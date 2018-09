Schweiz

Schneider-Amanns lustigste Momente im Video



Langweilig? Nein, Schneider-Amanns war grossartig!

Bundesrat Johann Schneider-Ammann tritt per Ende Jahr zurück.

Die Schweiz verliert einen Chrampfer und Patron in der Landesregierung. Vermisst wird sicher auch sein Humor werden. Schneider-Ammanns Videobotschaft am Tag der Kranken 2016 wurde zu einem viralen-Hit. Auch sonstige kuriose Auftritte des FDP-Bundesrates werden in lustiger Erinnerung bleiben:

Video: watson/nico franzoni

Johann Schneider-Ammann – ein kurzer Rückblick

