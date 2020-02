Schweiz

Videos

St. Gallen vs. Bern –schweizerdeutsche Wörter im Mundart-Quiz



St. Gallen vs. Bern im Mundart-Quiz – was bedeutet eigentlich «Geiferi» oder «Glunggä»?

Das mit dem «Schwiizerdütsch» ist ja immer so eine Sache – es gibt keine wirklichen Regeln und wir schreiben alles einfach ungefähr so, wie es klingt. Und auch hier hat der Kantönligeist wohl zugeschlagen und jeden Kanton mit ganz unterschiedlichen Ausdrücken beschenkt. Da kann das weit verbreitete Ur-Schweizer-Wort «Chuchichästli» einpacken. Im Mundart-Quiz heisst es: St. Gallen vs. Bern. Rate mit!

Video: watson/lino haltinner, julia neukomm, linda beciri

Wie viele Begriffe kanntest du und wer hat sich im Video besser angestellt? Ab in die Kommentare damit.

Abonniere unseren Newsletter