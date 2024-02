Das musst du machen, wenn du gestalkt wirst

Obwohl sie Anzeige gegen ihn einreichte, konnte die Polizei nicht eingreifen. Dies, weil in der Schweiz derzeit kein eigenständiger Straftatbestand für Stalking besteht. Trotzdem können Betroffene etwas unternehmen, um sich vor Angriffen zu schützen. Was genau, erfährst du im Video:

In der Schweiz gibt es keinen Strafbestand für Stalking. Das kannst du unternehmen, wenn du betroffen bist.

Am 8. Februar nahm der iranisch-kurdische Asylbewerber Qader B. in einem Zug in Essert-sous-Champvent (VD) 13 Menschen als Geiseln. Bei der Geiselnahme bestand er darauf, mit einer Frau zu sprechen. Wie das Westschweizer Radio und Fernsehen RTS nun berichtet, war der Mann von dieser Frau, die bei einem Asylzentrum arbeitete, «seit etwa anderthalb Jahren besessen». Er soll sie zudem gestalkt haben.