Schweiz

Waffen

Innerschweizer geben hunderte Schusswaffen freiwillig ab



Nach Abstimmung – Innerschweizer geben hunderte Schusswaffen freiwillig ab

In Luzern, Nidwalden und Obwalden hat die Polizei eine gross angelegte Waffensammelaktion durchgeführt.

Grosse Waffensammelaktion in der Innerschweiz: Auf sieben Polizeiposten im ganzen Luzerner Kantonsgebiet sowie in den Kantonen Nidwalden und Obwalden konnten am Samstag nicht mehr benötigte oder neu aufgrund der Gesetzgebung nicht mehr legale Waffen gratis abgegeben werden.

Insgesamt kamen rund 670 Feuerwaffen zusammen, davon 540 im Kanton Luzern, wie die Luzerner Polizei in einer am Samstag veröffentlichten Mitteilung schreibt.

bild: kapo luzern

Ausserdem seien mehrere Kilogramm Munition, 8 Kilogramm Sprengstoff und rund 200 Sprengkapseln abgegeben worden.

Die Luzerner Polizei zieht über die Waffensammelaktion und das Ergebnis ein positives Fazit. Wer weiterhin Waffen bei sich zu Hause habe und diese entsorgen wolle, könne dies jederzeit auf einem Polizeiposten im Kanton Luzern tun.

Die gesammelten Waffen, Waffenzubehör und Munition würden nun fachgerecht entsorgt und vernichtet.

Aktueller Anlass für die grosse Aktion war die Annahme des neuen Schweizer Waffengesetzes durchs Stimmvolk.

(dsc)

Abonniere unseren Newsletter