Schweiz

Wahlen 2019

Bei diesen Politikern, weisst du, was du wählst – bei den anderen weniger



bild: watson.ch

Bei diesen Politikern weisst du, was du wählst (bei den anderen etwas weniger)

Eigentlich sollten unsere Parlamentarier im Stände- und Nationalrat Volksvertreter sein. «Das Volk vertreten» würde bedeuten, im Parlamentsbetrieb und bei den Abstimmungen im Sinne des antizipierten Gemeinwohls zu agieren. So die Idealvorstellung.

Die Realität sieht anders aus.

«Kaum eine Demokratie in Europa ist so käuflich wie die Schweiz», leitete die WOZ Mitte September einen Artikel ein und die NZZ am Sonntag berichtete zehn Tage später in ihrem «Lobbyreport» unter anderem über den Fall des Urner Ständerates Josef Dittli. Dittli erhielt vom Krankenkassenverband Curafutura ein Mandat über 140'000 Franken pro Jahr – für einen Job mit 40-Prozent-Arbeitspensum. Kaum hatte der Urner das Mandat in der Tasche, vollbrachte er in Sachen Tabakwerbung eine politische 180-Grad-Wende. Plötzlich stand er in einer Linie mit seinem neuen Arbeitgeber.

Dittli ist kein Einzelfall. Laut NZZ am Sonntag erhielten 48 der 61 vor vier Jahren neu gewählten Parlamentarier mindestens ein privates Mandat hinzu. Wie viel sie dabei verdienen, ist intransparent. Parlamentarier sind nicht verpflichtet, ihre Einkünfte als Beiräte oder als Mitglieder von Verwaltungsräten usw. anzugeben.

Unsere Parlamentarier werden täglich umgarnt von Branchenvertretern. Laut «Beobachter» verkehren im Bundeshaus fünfmal mehr «Einflüsterer» als Parlamentarier. Um wen es sich dabei handelt, wird nicht protokolliert. Eine Verschärfung der Eintrittskontrollen von Lobbyisten wurde von der Mehrheit der bürgerlichen Parlamentarier verhindert. Auch der Vorschlag, dass von Interessengruppen bezahlte Reisen deklariert werden müssen, wurde abgeschmettert.

Ähnlich intransparent sind Parteispenden. Die Schweiz ist mittlerweile das einzige Land in Europa ohne nationale Regulierung bei den Parteispenden.

Knapp zusammengefasst: In der Schweizer Politik werden sämtliche Transparenzbemühungen, eigentlich ein wichtiger Service für den Wähler, systematisch torpediert. Wer ein derart grosses Interesse zeigt, Verbindungen und Abhängigkeitsverhältnisse zu verschleiern, macht sich verdächtig. Ganz nach dem alten Sprichwort: Wes Brot ich ess', des Lied ich sing.

Etwas Licht ins Dunkle versucht die Organisation Lobby-Watch zu bringen. Neben der möglichst genauen Auflistung von Interessensverbindungen befragte Lobby-Watch die Parlamentarier, die sich zur Wiederwahl stellen, zu den Einkünften mit privaten Mandaten. Das sind 198.

Der Rücklauf ist enttäuschend. Fast drei Viertel der Parlamentarier wollen ihre Einkünfte weiterhin geheim behalten. Nur 56 der 198 befragten Ratsmitglieder waren bereit, ihre nebenberuflichen und ausserparlamentarischen Einkünfte offenzulegen. Am freizügigsten waren die Mitglieder der SP mit einer Quote von 60 Prozent, gefolgt von den Grünen.

Bild: watson / lobbywatch

Am anderen Ende des Spektrums befinden sich die Parteien SVP, CVP und FDP mit einem Anteil von unter 18%.

Und das sind die Helden der Transparenz

SP (24)

Yvonne Feri, Aargau

Cédric Wermuth, Aargau

Matthias Aebischer, Bern

Nadine Masshardt, Bern

Samira Marti, Baselland

Christian Levrat, Freiburg

Valérie Piller-Carrard, Freiburg

Ursula Schneider-Schüttel, Freiburg

Laurence Fehlmann Rielle, Genf

Pierre-Alain Fridez, Jura

Prisca Birrer-Heimo, Luzern

Barbara Gysi, St. Gallen

Paul Rechsteiner, St. Gallen

Martina Munz, Schaffhausen

Edith Graf-Litscher, Thurgau

Brigitte Crottaz, Waadt

Ada Marra, Waadt

Roger Nordmann, Waadt

Nicolas Rochat Fernandez, Waadt

Mathias Reynard, Wallis

Jacqueline Badran, Zürich

Min Li Marti, Zürich

Mattea Meyer, Zürich

Priska Seiler Graf, Zürich



Grüne (6)

Aline Trede, Bern

Lisa Mazzone, Genf

Michael Töngi, Luzern

Denis de la Reussille, Neuenburg

Daniel Brélaz, Waadt

Balthasar Glättli, Zürich



Grünliberale (2)

Jürg Grossen, Bern

Isabelle Chevalley, Waadt



BDP (2)

Heinz Siegenthaler, Bern

Rosmarie Quadranti, Zürich



FDP (6)

Andrea Caroni, Ausserrhoden

Christian Wasserfallen, Bern

Kurt Fluri, Solothurn

Giovanni Merlini, Tessin

Olivier Feller, Waadt

Philippe Nantermod, Wallis



CVP + EVP (6)

E. Schneider-Schneiter, Baselland

Jean-Paul Gschwind, Jura

Thomas Ammann, St. Gallen

Markus Ritter, St. Gallen

Marianne Streiff-Feller, Bern

Benjamin Roduit, Wallis



SVP & parteilos (10)

Luzi Stamm, Aargau

Andrea Geissbühler, Bern

Yvette Estermann, Luzern

Barbara Keller-Inhelder, St. Gallen

Alex Kuprecht, Schwyz

Diana Gutjahr, Thurgau

Jacques Nicolet, Waadt

Barbara Steinemann, Zürich

Claudio Zanetti, Zürich

Thomas Minder, parteilos, Schaffhausen



Die Verbindungen sämtlicher Parlamentarier können hier eingesehen werden.

Camille Fédérale – der Röstigraben bei Abstimmungen Video: watson/Camille Kündig, Emily Engkent

Abonniere unseren Newsletter