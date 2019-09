Verschärftes Bürgerrechtsgesetz

Seit dem 1. Januar 2018 ist es schwieriger geworden, den Schweizer Pass zu erhalten. Neu kann nur eingebürgert werden, wer über die Niederlassungsbewilligung C verfügt und seit mindestens zehn Jahren in der Schweiz lebt und integriert ist. Als integriert gilt, wer Sprachkenntnisse in einer Landessprache ausweist, die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die Werte der Bundesverfassung beachtet, am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung teilnimmt und sich um die Integration seiner Familie kümmert. Je nach Kanton wird eine Mindestaufenthaltsdauer von zwei bis fünf Jahren verlangt. (sar)