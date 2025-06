Walliser Nationalrat Bregy ist neuer Präsident der Mitte Schweiz

Mitte im Aufwind: So will der neue Präsident Bregy die Partei führen

Pfister sagte in seiner Abschiedsrede, eine starke politische Mitte sei wichtiger denn je. Die Polarisierung nehme auch in der Schweiz zu. «Dem setzen wir eine Politik des Dialogs und der Respekts entgegen.» Seine Partei baue Brücken, nehme aber auch klare Positionen ein und gehe mit Lösungen aus der politischen Mitte voran.

In seiner Amtszeit haben sich CVP und BDP zur Mitte zusammengeschlossen. Pfister habe die Partei strategisch neu ausgerichtet und sie für neue Wählerschichten geöffnet, sagte Leuthard.

Er wolle den von Pfister eingeschlagenen Weg fortsetzen und die Mitte zu einer konstruktiven und noch stärkeren Zentrumspartei weiterentwickeln, sagte Bregy in seiner Antrittsrede. Seine Präsidentschaft stelle er sich «offen, direkt und dialogbereit» vor.

Der Walliser Nationalrat Philipp Matthias Bregy ist neuer Präsident der Mitte. Die Delegierten wählten ihn am Samstag in Bern diskussionslos zum Nachfolger von Gerhard Pfister.

