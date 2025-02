Deltasegler bei Absturz in Levron VS ums Leben gekommen

Ein 52-jähriger Deltasegler ist am Sonntagnachmittag im Val de Bagnes im Wallis abgestürzt. Der Schweizer verstarb trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte noch an der Unfallstelle.

Der Deltapilot verlor am Sonntag gegen 13.20 Uhr aus bisher nicht bekannten Gründen die Kontrolle über sein Fluggerät, wie die Kantonspolizei Wallis am Montag mitteilte. In der Folge stürzte er in der Region Levron mehrere Meter in die Tiefe.

Zwei Zeugen, die sich in der Nähe des Unglücks befanden, begannen sofort mit Wiederbelebungsmassnahmen, bis die Rettungskräfte eintrafen. Für das Opfer kam jede Hilfe aber zu spät.

Der Unfall ist Gegenstand einer Untersuchung, die von der Kantonspolizei Wallis unter der Leitung der Bundesanwaltschaft durchgeführt wird. (hkl/sda)