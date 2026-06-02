In der Kirche spielte ein Ensemble aus zwölf Streichern unter anderem Werke von Giacomo Puccini, Maurice Ravel, Johann Sebastian Bach und Benjamin Britten. Bild: KEYSTONE

Gedenkkonzert in Crans-Montana VS für Opfer der Brandkatastrophe

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Mit einem Konzert in der Kirche Sacré-Cœur in Crans-Montana im Wallis ist am Montagabend der Opfer der Brandkatastrophe in der Silvesternacht gedacht worden. Organisiert wurde die «Hommage an die Engel von Crans-Montana» von der italienischen Botschaft in Bern.

Unter der künstlerischen Leitung von Michael Guttman wurde das Konzert von Crans Montana Classics als Moment der Zusammenkunft und der Besinnung konzipiert, um der verstorbenen Jugendlichen und derjenigen, die noch immer im Spital liegen, genau fünf Monate nach dem Brand in der Bar «Le Constellation» zu gedenken. 41 Menschen starben in jener Nacht, 115 wurden teilweise schwer verletzt.

In der Kirche spielte ein Ensemble aus zwölf Streichern unter anderem Werke von Giacomo Puccini, Maurice Ravel, Johann Sebastian Bach und Benjamin Britten.

Neben dem italienischen Botschafter Gian Lorenzo Cornado versammelte die Veranstaltung etwas mehr als 250 Personen, darunter Bundesrat Beat Jans, den Walliser Staatsratspräsidenten Christophe Darbellay und den Gemeindepräsidenten von Crans-Montana Nicolas Féraud. (sda)