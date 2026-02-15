Am Sonntagmorgen ist ein Zug der Matterhorn Gotthard Bahn entgleist. Bild: KEYSTONE

Zug der Matterhorn Gotthard Bahn entgleist – Strecke unterbrochen

Ein Zug der Matterhorn Gotthard Bahn ist am Sonntag kurz nach 9 Uhr bei Täsch VS entgleist.

Der Regionalzug sei von Visp in Richtung Zermatt unterwegs gewesen, als der vordere Zugteil bei Täsch entgleiste, hiess es am Sonntag bei der Medienstelle der Bahn auf Anfrage. Die Reisenden seien evakuiert worden.

«Es wurde niemand verletzt», zitiert das Onlineportal «20 Minuten» die Mediensprecherin des Bahnunternehmens.

Die Strecke zwischen Tätsch und Zermatt bleibt vorerst unterbrochen, heisst es auf der Webseite. Ersatzbusse seien im Einsatz, es sei aber mit längeren Wartezeiten zu rechnen.

(hah/sda)