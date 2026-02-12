«Ihr habt unsere Kinder getötet!» – Angehörige konfrontieren Morettis vor Anhörung



In Sitten wird Jessica Moretti, Bar-Betreiberin des «Le Constellation» in Crans-Montana, am Donnerstag erneut befragt. Vor Ort sind auch diverse Angehörige von jungen Menschen, die in der Neujahresnacht in der Bar ums Leben kamen.

Jacques Moretti trifft am Donnerstag in Sitten ein. Bild: keystone

Wie der «Blick» schreibt, hatten die Familienmitglieder diese Aktion auf Social Media geplant. «Die Eltern müssen kommen, um Druck auszuüben», heisst es in einem Aufruf auf Tiktok. In einem anderen steht, man wolle «La Moretti» konfrontieren. «Nicht um zu provozieren. Nicht um zu schreien. Einfach nur, damit sie uns sieht. Damit sie uns in die Augen schaut und durch sie hindurch die Augen unserer Kinder sieht.»

Wie es im Bericht weiter heisst, kam es am Donnerstagmorgen zu hitzigen Szenen, als die Morettis eintrafen. Gemäss dem «Blick» stürmten mehrere Angehörige auf das Paar zu und konfrontierten dieses mit Tränen in den Augen. «Ihr habt unsere Kinder getötet!», war etwa zu hören. Gemäss 20 Minuten soll der Bruder eines Opfers versucht haben, Jessica Moretti zu treten.

In einem Video ist zu sehen, wie es die beiden nur mithilfe eines Polizisten ins Gebäude schaffen. Im Blick-Bericht ist von mangelhaften Sicherheitsvorkehrungen die Rede. Erst als die beiden Barbetreiber im Gebäude verschwanden, leerte sich der Platz langsam wieder.

Der Vater eines Opfers erklärte gegenüber dem Blick, die Konfrontation der Morettis sei «eine Herzensangelegenheit». Es gehe dabei nicht um Publicity. «Aber es sollte keine Mutter oder kein Vater ihren Sohn beerdigen oder im Spital besuchen müssen.»

Der Brand im «Le Constellation» in der Neujahresnacht forderte 41 Todesopfer. Zahlreiche weitere junge Menschen wurden schwer verletzt. (dab)