Ehepaar Moretti spricht mit Mutter von zwei Brandopfern

11.02.2026, 14:5811.02.2026, 14:58

Das Besitzer-Ehepaar der Unglücksbar «Le Constellation» in Crans-Montana VS, Jessica und Jacques Moretti, hat sich am Rande der Anhörungen in Sitten mit einer Mutter zweier Verletzten unterhalten. Das Gespräch auf dem Campus Energypolis dauerte etwa zwanzig Minuten, wie ein Reporter von Keystone-SDA vor Ort beobachtete.

Das Ehepaar Moretti in Sitten.Bild: keystone

In einer Pause während der Anhörung wollte die Mutter der weiterhin im Spital liegenden Mädchen mit Jacques Moretti sprechen. Auch der Geschäftsführer des am 1. Januar niedergebrannten Lokals wünschte ein Gespräch. Die Anwälte beschlossen daraufhin, ein Gespräch in einem Nebenraum des Gerichtssaals zu organisieren.

«Meine Mandantin wollte sich privat mit Herrn und Frau Moretti unterhalten. Ich werde Ihnen daher nicht sagen, was gesagt wurde», erklärte der Anwalt der Mutter der Verletzten am frühen Mittwochnachmittag vor zahlreichen Journalisten. «Es war ein intensiver Moment, menschlich gesehen selten und sehr wichtig, damit sich die Menschen sehen und untereinander über das Geschehene austauschen konnten.»

«Meine Kollegen und ich sind der Meinung, dass es sich um einen Schritt handelte, der zu einem gemeinsamen Prozess der Resilienz beigetragen hat», erklärte der Anwalt weiter. Um sich zu verstehen, miteinander zu sprechen und einander zu vergeben, müsse man miteinander reden können. (dab/sda)

Mehr zu Crans-Montana:
