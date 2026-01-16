Bericht: Jacques Moretti könnte gegen eine Kaution von 200'000 Franken freikommen

Mehr «Schweiz»

Jacques Moretti, Besitzer der Brandbar «Le Constellation» in Crans-Montana, sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Wie «24 Heures» berichtet, könnte sich dies aber bald ändern. Die Zeitung schreibt, dass Moretti bald durch die Bezahlung einer Kaution freikommen könnte. Ein enger Vertrauter soll bereit sein, die Kaution in Höhe von 200'000 Franken zu bezahlen, wie eine dem Fall nahestehende Quelle am Freitag mitteilte.

Jacques Moretti, Besitzer der Brandbar «Le Constellation» in Crans-Montana. Bild: keystone

Auch im Falle einer Freilassung wäre Moretti allerdings eingeschränkt. «24 Heures» berichtet, dass die Walliser Staatsanwaltschaft beantragt habe, den Unternehmer im Falle einer Freilassung eine elektrische Fussfessel zu verpassen. Zudem müsste er sich offenbar alle drei Tage bei der Polizei melden und seine Ausweispapiere abgeben.

Wer bereit sein soll, die nötigen 200'000 Franken zu hinterlegen, bleibt derweil offen. Morettis Anwalt Patrick Michod soll die Staatsanwaltschaft informiert haben, es gebe einen Interessenten. Dieser sei aber nur bereit, die nötige Summe zu bezahlen, wenn ihm Anonymität gewährleistet wird.

Jacques Moretti und seiner Frau Jessica werden nach der Brand-Tragödie von Crans-Montana fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung und fahrlässiges Verursachen einer Feuersbrunst vorgeworfen. Vergangenen Freitag wurde Jacques Moretti in Untersuchungshaft genommen, zwei Tage später wurde diese durch das Walliser Gericht für Zwangsmassnahmen bestätigt.

Beim Unglück im «Le Constellation» in Crans-Montana, einer Bar der Morettis, kamen 40 Personen ums Leben. Weitere 116 Menschen wurden beim Brand verletzt, viele von ihnen schwer. (dab)