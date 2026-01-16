sonnig
Crans-Montana: Rahmenprogramm bei Ski-Weltcuprennen stark reduziert

Marco Kohler of Switzerland in action during the men&#039;s Super-G race at the Alpine Skiing FIS Ski World Cup, in Crans-Montana, Switzerland, Sunday, February 23, 2025. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bot ...
Bei den Weltcuprennen in Crans-Montana wird es keine ausgelassenen Feiern geben.Bild: KEYSTONE

Ski-Weltcuprennen in Crans-Montana mit stark reduziertem Rahmenprogramm

16.01.2026, 14:5516.01.2026, 14:55

Die alpinen Weltcup-Rennen in Crans-Montana vom 30. Januar bis 1. Februar 2026 werden wie geplant durchgeführt. Das Organisationskomitee, Swiss-Ski und der Weltverband FIS entschieden jedoch, infolge der tragischen Ereignisse in der Silvesternacht das Rahmenprogramm deutlich zu reduzieren.

Während am Rennprogramm mit einer Abfahrt und einem Super-G der Frauen am Freitag respektive Samstag und einer Abfahrt der Männer am Sonntag festgehalten wird, werden sämtliche Side-Events im Zentrum von Crans-Montana abgesagt. Der Weltcup beschränkt sich auf die Rennen sowie die Publikumsbereiche entlang der Piste und rund um das Zielstadion. Dort ist ein dezentes Rahmenprogramm mit Momenten des Gedenkens vorgesehen.

KEYPIX - A screen in tribute to the victims is displayed on the Sunrise House in the World Cup village, during the national day of mourning following the deadly fire at the &quot;Le Constellation&quot ...
Auch beim Weltcup in Adelboden wurde den Opfern der Brandkatastrophe gedacht.Bild: keystone

Der Entscheid fiel vor dem Hintergrund der Brandkatastrophe in der Silvesternacht, die die Region erschüttert hatte. Swiss-Ski und die FIS betonten, dass der Anlass unter würdevollen und angemessenen Umständen stattfinden solle. Der Fokus liege klar auf dem sportlichen Geschehen.

«Seit der Silvesternacht sind wir alle in Betroffenheit und Trauer vereint; wir werden uns ein Leben lang an diese Tragödie erinnern», lässt sich Didier Défago, CEO des Organisationskomitees, zitieren. «Swiss-Ski und die FIS teilen unsere Überzeugung, dass der Sport sogar unter diesen Umständen viele positive Emotionen und Gedanken auslösen kann. Das bestärkt uns im Entscheid, die Rennen durchzuführen.» (nih/sda)

Bericht: Jacques Moretti könnte gegen eine Kaution von 200'000 Franken freikommen
Der nationale Trauertag für die Opfer von Crans-Montana
1 / 11
Der nationale Trauertag für die Opfer von Crans-Montana

Am 9. Januar 2026 fand der nationale Gedenkanlass und Trauertag für die Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana.
quelle: keystone / jean-christophe bott
Skifahrergemeinschaft gedenkt der Opfer von Crans-Montana
Video: watson
