Bei den Weltcuprennen in Crans-Montana wird es keine ausgelassenen Feiern geben. Bild: KEYSTONE

Ski-Weltcuprennen in Crans-Montana mit stark reduziertem Rahmenprogramm

Die alpinen Weltcup-Rennen in Crans-Montana vom 30. Januar bis 1. Februar 2026 werden wie geplant durchgeführt. Das Organisationskomitee, Swiss-Ski und der Weltverband FIS entschieden jedoch, infolge der tragischen Ereignisse in der Silvesternacht das Rahmenprogramm deutlich zu reduzieren.

Während am Rennprogramm mit einer Abfahrt und einem Super-G der Frauen am Freitag respektive Samstag und einer Abfahrt der Männer am Sonntag festgehalten wird, werden sämtliche Side-Events im Zentrum von Crans-Montana abgesagt. Der Weltcup beschränkt sich auf die Rennen sowie die Publikumsbereiche entlang der Piste und rund um das Zielstadion. Dort ist ein dezentes Rahmenprogramm mit Momenten des Gedenkens vorgesehen.

Auch beim Weltcup in Adelboden wurde den Opfern der Brandkatastrophe gedacht. Bild: keystone

Der Entscheid fiel vor dem Hintergrund der Brandkatastrophe in der Silvesternacht, die die Region erschüttert hatte. Swiss-Ski und die FIS betonten, dass der Anlass unter würdevollen und angemessenen Umständen stattfinden solle. Der Fokus liege klar auf dem sportlichen Geschehen.

«Seit der Silvesternacht sind wir alle in Betroffenheit und Trauer vereint; wir werden uns ein Leben lang an diese Tragödie erinnern», lässt sich Didier Défago, CEO des Organisationskomitees, zitieren. «Swiss-Ski und die FIS teilen unsere Überzeugung, dass der Sport sogar unter diesen Umständen viele positive Emotionen und Gedanken auslösen kann. Das bestärkt uns im Entscheid, die Rennen durchzuführen.» (nih/sda)