Kellnerin soll Helm und Kerzen auf Befehl von Jessica Moretti getragen haben

Das Bild von Cyane P. aus der Brandnacht in Crans-Montana ging um die Welt. Die Aufnahme zeigt die Kellnerin, wie sie mit einem Helm die Champagnerflaschen mit Wunderkerzen in der Hand in der Bar «Le Constellation» trägt. Sie ist eines der 40 Opfer, die bei dem Brand in der Bar ums Leben kamen.

Cyane sitzt auf den Schultern eines Mannes und hält die Wunderkerzen hoch. Bild: screenshot / X

Die 24-Jährige soll viel im Service der Bar gearbeitet haben und angeblich nur Anweisungen ihrer Vorgesetzten befolgt haben. Das schreibt der «Blick». Mit den Vorgesetzten ist das Betreiber-Paar Moretti gemeint. Diese haben sich zum Tod von Cyane in den Medien geäussert und sagten, sie sei wie eine kleine Schwester für sie gewesen.

Laut der Familie der 24-Jährigen soll die Realität anders ausgesehen haben, als die Morettis sagen, das schreiben die Eltern von Cyane in einem Communiqué.

In diesem schreiben sie auch, dass Cyane am 31. Dezember eigentlich für den Gästeempfang eingeteilt gewesen wäre. Auf Wunsch von Jessica Moretti habe sie aber im Service mitgeholfen.

Die Kellnerin ist eines der 40 Todesopfer des Brandes in der Neujahrsnacht. Bild: x

Über die Gefahren, die der Services mit den Champagnerflaschen und Wunderkerzen mit sich bringt, soll die junge Frau nicht informiert worden sein.

Familie widerspricht Jessica Moretti

Der italienischen Zeitung «Corriere della Sera» liegen angeblich Ermittlungsakten vor. In diesen soll stehen, dass Jessica Moretti ausgesagt habe, dass Cyane die Aktion mit den Champagnerflaschen selbst initiiert hätte. Auch sei sie aus eigener Initiative auf die Schultern des Mannes geklettert.

Mehrere Augenzeugen dementieren diese Aussage. Darunter eine Freundin von Cyane, die an diesem Abend als Gast in der Bar war. Sie sagt, es habe sich um eine klare Anweisung von Jessica Moretti gehandelt.

Darum habe Cyane auch den Helm aufgesetzt, den sie beim Unfalls trug. Dieser soll ein Werbegeschenk der Champagnermarke Dom Pérignon gewesen sein. Er soll an Gastro-Lokale mitgeliefert werden, um den Service des Champagners spektakulärer zu machen.

Auch andere Restaurants werben mit dem Champagner und dem leuchtenden Helm. Bild: screenshot/napoleonzaal.be

Laut ihrer Kollegin soll Cyanes Sichtfeld durch den Helm stark eingeschränkt gewesen sein. Die Anfang-20-Jährige habe dadurch auch nicht wahrnehmen können, ob die Wunderkerzen die Decke des Lokals berühren oder nich. Cyanes Kollegin soll früher ebenfalls im «Le Constellation» gearbeitet haben.

Jessica Moretti bestätigte, dass die Helme Teil eines Verkaufsstunts der Champagnermarke Dom Pérignon seien und beim Service getragen werden. Gegen Jessica Moretti und ihren Ehemann Jacques Moretti wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. (nib)