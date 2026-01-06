wechselnd bewölkt-12°
Crans-Montana: Gemeinderat von Siders Joël Rey verlor seine Tochter

«Warum ist das meiner Tochter passiert?» – Gemeinderat von Siders verlor seine Tochter

06.01.2026, 09:3106.01.2026, 09:31

Bei der Brandkatastrophe in der Bar «Le Constellation» im Walliser Bergdorf Crans-Montana kamen in der Silvesternacht insgesamt 40 Menschen ums Leben.

Viele der Todesopfer waren sehr jung. Unter den Verstorbenen ist auch die 24-jährige Tochter des Gemeinderats der Walliser Gemeinde Siders. Joël Rey verlor in jener Nacht seine Tochter Caroline, wie er gegenüber dem «SRF» schilderte.

Joel Rey, Siders VS
Joël Rey trauert um seine 24-jährige Tochter. Bild: SRF

Er erzählt, dass zwei Polizisten und eine Notfallpsychologin nach Siders kamen, wo die Familie wohnt.

«Wir haben uns angeschaut und es war nicht nötig, noch viele Worte zu verlieren.»
Rey zu dem Moment, als er begriff, dass seine Tochter tot sei.

In den Tagen zuvor herrschte Angst bei der Walliser Familie. Der Gemeinderat habe ohnehin Antworten gebraucht, sagt er gegenüber dem SRF. Ohne eine Antwort zu leben sei unerträglich gewesen, er habe nicht gewusst, wie er es noch länger hätte aushalten sollen.

Der Gemeinderat beziehe seine Kraft von allen Freunden und Familienmitgliedern, allen Anrufen und Beileidskarten, die er erhalten hat. Rey sagt, er glaubt, wenn man alleine in so einem Zustand sei, dann würde man untergehen.

«Warum ist das meiner Tochter passiert?»
Die einzige Frage, die sich der Vater stellt.

Der Vater fragt sich, wieso es seine Tochter treffen musste. Zu wissen, wer die Schuldigen seien, würde auch nicht helfen, glaubt er.

epa12629314 Lit candles in tribute to the victims of the deadly fire at the &#039;Le Constellation&#039; bar in Crans-Montana, Switzerland, 05 January 2026. At least 40 people lost their lives and ove ...
In Crans-Montana brennen Kerzen in Gedenken an die Opfer.Bild: keystone

Die Familie wisse, dass in dieser Nacht Fehler passiert seien, aber man wisse nicht, bei wem genau. Doch auch wenn er es jemals erfahre, werde es seine Tochter nicht mehr wieder lebendig machen, sagt Joël Rey.

Von seiner Tochter Caroline würden ihm ihre Freude und ihre Sorglosigkeit bleiben. Ihre Heiterkeit und ihr Lächeln. Die Weihnachtstage, an denen man noch unbeschwert beieinander sass, würden dem Vater in Erinnerung bleiben. (nib)

Mehr zu Crans Montana:
Ex-Mitarbeiterin von Bar in Crans-Montana erhebt schwere Vorwürfe
Ex-Mitarbeiterin von Bar in Crans-Montana erhebt schwere Vorwürfe
Skifahrergemeinschaft gedenkt der Opfer von Crans-Montana
Diese quälenden Fragen stellen sich nach der Katastrophe in Crans-Montana
Das neue Jahr hätte aus Schweizer Sicht kaum schlimmer beginnen können als mit der Brandkatastrophe in Crans-Montana. Nun ist eine umfassende Aufarbeitung gefordert.
Das Jahr 2026 war erst eineinhalb Stunden alt, als sich im Walliser Ferienort Crans-Montana eine der schlimmsten Katastrophen in der jüngeren Geschichte der Schweiz ereignete. Bei einem Feuerinferno in der bei Einheimischen und Touristen beliebten Bar Le Constellation starben 40 Menschen, die Hälfte von ihnen Minderjährige. 116 wurden verletzt.
Zur Story