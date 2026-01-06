«Warum ist das meiner Tochter passiert?» – Gemeinderat von Siders verlor seine Tochter



Bei der Brandkatastrophe in der Bar «Le Constellation» im Walliser Bergdorf Crans-Montana kamen in der Silvesternacht insgesamt 40 Menschen ums Leben.

Viele der Todesopfer waren sehr jung. Unter den Verstorbenen ist auch die 24-jährige Tochter des Gemeinderats der Walliser Gemeinde Siders. Joël Rey verlor in jener Nacht seine Tochter Caroline, wie er gegenüber dem «SRF» schilderte.

Joël Rey trauert um seine 24-jährige Tochter. Bild: SRF

Er erzählt, dass zwei Polizisten und eine Notfallpsychologin nach Siders kamen, wo die Familie wohnt.

«Wir haben uns angeschaut und es war nicht nötig, noch viele Worte zu verlieren.» Rey zu dem Moment, als er begriff, dass seine Tochter tot sei.

In den Tagen zuvor herrschte Angst bei der Walliser Familie. Der Gemeinderat habe ohnehin Antworten gebraucht, sagt er gegenüber dem SRF. Ohne eine Antwort zu leben sei unerträglich gewesen, er habe nicht gewusst, wie er es noch länger hätte aushalten sollen.

Der Gemeinderat beziehe seine Kraft von allen Freunden und Familienmitgliedern, allen Anrufen und Beileidskarten, die er erhalten hat. Rey sagt, er glaubt, wenn man alleine in so einem Zustand sei, dann würde man untergehen.

«Warum ist das meiner Tochter passiert?» Die einzige Frage, die sich der Vater stellt.

Der Vater fragt sich, wieso es seine Tochter treffen musste. Zu wissen, wer die Schuldigen seien, würde auch nicht helfen, glaubt er.

In Crans-Montana brennen Kerzen in Gedenken an die Opfer. Bild: keystone

Die Familie wisse, dass in dieser Nacht Fehler passiert seien, aber man wisse nicht, bei wem genau. Doch auch wenn er es jemals erfahre, werde es seine Tochter nicht mehr wieder lebendig machen, sagt Joël Rey.

Von seiner Tochter Caroline würden ihm ihre Freude und ihre Sorglosigkeit bleiben. Ihre Heiterkeit und ihr Lächeln. Die Weihnachtstage, an denen man noch unbeschwert beieinander sass, würden dem Vater in Erinnerung bleiben. (nib)