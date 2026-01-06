wechselnd bewölkt-12°
DE | FR
burger
Schweiz
Wallis

Crans-Montana: Gemeinden im Wallis mit Brandschutzkontrollen überfordert

Gemeinden im Wallis sind mit Brandschutzkontrollen «überfordert»

06.01.2026, 09:02

Im Kanton Wallis seien viele Gemeinden mit ihren Brandschutzkontrollen überfordert, haben ein Brandschutzexperte und die Zermatter Gemeindepräsidentin gegenüber «SRF» gesagt. Nach der Katastrophe von Crans-Montana wolle man die Bestimmungen für den Brandschutz nochmals neu anschauen.

KEYPIX - Flowers and candles are pictured in tribute to the victims after the fire at the &quot;Le Constellation&quot; bar and lounge, in Crans-Montana, Switzerland, Monday, January 4, 2026. 40 person ...
In Crans-Montana kamen an Neujahr 40 Menschen ums Leben.Bild: keystone

«Wenn ich da die Gemeinderessourcen anschaue, und da spreche ich sicher auch für andere Gemeinden, ist es oftmals ein Ressourcenproblem», sagte die Zermatter Gemeindepräsidentin Romy Biner in der Sendung «Heute Morgen» vom Dienstag.

Bis letztes Jahr sei nur eine Person für die Kontrollen in Zermatt zuständig gewesen, nun sei eine weitere angestellt worden. Man arbeite neu mit der Berner Gebäudeversicherung zusammen. «Vorher hatte man die Kontrollen immer durchgeführt, aber nicht in demselben Rhythmus, wie es das Gesetz verlangen würde», sagte Biner weiter.

Im Wallis sind die Gemeinden für die Kontrollen der Brandschutzvorgaben zuständig. Nach der schlimmen Tragödie seien die Behörden und die Bevölkerung neu sensibilisiert.

Der Walliser Brandschutzexperte Hugo Cina sagte SRF, sein Wunsch wäre, dass sich die Gemeinden zusammentun und regional einen Brandschutzexperten ernennen würden, der diese Aufgabe übernimmt. Denn viele für den Brandschutz verantwortliche Personen seien zu wenig ausgebildet. (dab/sda)

Mehr zu Crans-Montana:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Nach Brandkatastrophe in Crans-Montana: Weltcuprennen sollen wie geplant stattfinden
Ende Januar und Anfang Februar sind in Crans-Montana drei Weltcuprennen geplant. Trotz der Brandkatastrophe sollen die zwei Abfahrten und der Super-G wie geplant durchgeführt werden – allerdings könnte das Rahmenprogramm angepasst werden. Darüber wird auch im Berner Oberland diskutiert.
In weniger als vier Wochen sollen in Crans-Montana Ski-Weltcuprennen stattfinden. Nach der Brandkatastrophe in der Neujahrsnacht sitzt der Schock im Wallis weiterhin tief.
Zur Story