Gemeinden im Wallis sind mit Brandschutzkontrollen «überfordert»

Im Kanton Wallis seien viele Gemeinden mit ihren Brandschutzkontrollen überfordert, haben ein Brandschutzexperte und die Zermatter Gemeindepräsidentin gegenüber «SRF» gesagt. Nach der Katastrophe von Crans-Montana wolle man die Bestimmungen für den Brandschutz nochmals neu anschauen.

In Crans-Montana kamen an Neujahr 40 Menschen ums Leben. Bild: keystone

«Wenn ich da die Gemeinderessourcen anschaue, und da spreche ich sicher auch für andere Gemeinden, ist es oftmals ein Ressourcenproblem», sagte die Zermatter Gemeindepräsidentin Romy Biner in der Sendung «Heute Morgen» vom Dienstag.

Bis letztes Jahr sei nur eine Person für die Kontrollen in Zermatt zuständig gewesen, nun sei eine weitere angestellt worden. Man arbeite neu mit der Berner Gebäudeversicherung zusammen. «Vorher hatte man die Kontrollen immer durchgeführt, aber nicht in demselben Rhythmus, wie es das Gesetz verlangen würde», sagte Biner weiter.

Im Wallis sind die Gemeinden für die Kontrollen der Brandschutzvorgaben zuständig. Nach der schlimmen Tragödie seien die Behörden und die Bevölkerung neu sensibilisiert.

Der Walliser Brandschutzexperte Hugo Cina sagte SRF, sein Wunsch wäre, dass sich die Gemeinden zusammentun und regional einen Brandschutzexperten ernennen würden, der diese Aufgabe übernimmt. Denn viele für den Brandschutz verantwortliche Personen seien zu wenig ausgebildet. (dab/sda)