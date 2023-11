Nach Missbrauchsvorwürfen in St-Maurice VS: Abtei nimmt ab 15 Uhr Stellung

Die Abtei Saint-Maurice sieht sich mit einem Missbrauchsskandal konfrontiert. Nach Medienberichten werden nun die Walliser Strafbehörden aktiv und leiten eine Voruntersuchung ein. Und der Rektor der Schule gibt sein Amt vorübergehend ab.

Der Livestream zur Pressekonferenz ab 15 Uhr: Video: YouTube/Keystone-SDA-ATS

Den Anfang machte ein Bericht im Westschweizer Fernsehen. Darin deckte RTS mehrere Fälle von sexuellen Übergriffen auf in der jüngsten Geschichte der 1500 Jahre alten Abtei Saint-Maurice im Kanton Wallis. Nota bene einem der ältesten Kloster des Abendlandes.

Nicht einmal eine Woche später sind bereits die Walliser Strafbehörden aktiv geworden. Wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilt, haben der Generalstaatsanwalt und Inspektoren der Polizei die Abtei besucht. Dies im Rahmen einer Voruntersuchung, wie es weiter heisst.

«Freiwillig» Zugriff auf Akten gewährt

Ziel sei es, «mögliche Straftaten im Wallis zu untersuchen, die nicht verjährt oder bereits behandelt worden sind». Dies im Rahmen des im vergangenen Herbst publizierten Berichts zum Pilotprojekt zur Geschichte des sexuellen Missbrauchs im Umfeld der römisch-katholischen Kirche in der Schweiz.

Praktisch zeitgleich teilte das kantonale Bildungsdepartement am Donnerstag in einer eigenen Medienmitteilung mit, dass sich der Rektor des Kollegiums der Abtei von St-Maurice vorübergehend von seinem Posten zurückzieht. Dies mindestens so lang, als dass die Walliser Justiz im Rahmen der mutmasslichen sexuellen Missbräuche Untersuchungen durchführe.

Die Abtei St-Maurice. Bild: keystone

Rektor gibt Posten vorübergehend ab

Der Rektor sehe sich zwar nicht direkt persönlich in Frage gestellt durch die jüngst von Medien aufgedeckten Fälle möglichen sexuellen Missbrauchs. Damit die Einrichtung «ihre Bildungsaufgaben mit grösstmöglicher Ruhe fortsetzen» könne, übergebe er die Leitung der Institution vorübergehend an Francis Hiroz. Dieser ist derzeit als Schulleiter und Lehrer an der Schule tätig.

Der Kanton begrüsst den vorübergehenden Rücktritt des Rektors des Kollegiums der Abtei St-Maurice. Zudem ruft er in der Mitteilung in Erinnerung, dass er bereits nach Bekanntwerden der RTS-Recherche eine Arbeitsgruppe beauftragt habe, welche die Beziehungen zwischen dem Kanton und der Abtei analysieren soll.

Das Walliser Bildungsdepartement hatte damals zudem die sofortige Suspendierung des amtierenden Abtes gefordert. Dieser unterrichtet auch am Kollegium der Abtei.

Im Zuge der nun gestarteten Ermittlungen hätten sich der Generalstaatsanwalt und Vertreter der Walliser Kantonspolizei am Mittwochabend und Donnerstagmorgen in die Abtei von St-Maurice begeben. «Auf freiwilliger Basis» habe der Archivar der Abtei den Strafuntersuchungsbehörden dabei «Zugang zu den Archiven» gewährt.

Vor allem ein Fall sorgt für Aufsehen

Auch ein Kanoniker sei angehört worden, schreibt die Kantonspolizei weiter. Zudem erinnert sie in der Mitteilung vom Donnerstag daran, «dass für die beschuldigten Personen während des Vorverfahrens die Unschuldsvermutung gilt.»

Am Sonntag hatte das Westschweizer Fernsehen RTS in der Sendung «Mise au point» darüber berichtet, dass neun Priester der Abtei St-Maurice mutmasslich sexuelle Übergriffe begangen hätten. Bereits damals hatte die Abtei erklärt, am Donnerstag im Detail Stellung nehmen zu wollen zu diesen schweren Vorwürfen.

In einer ersten Reaktion teilte die Abtei Saint-Maurice RTS mit, von den neun beschuldigten Kirchenmännern würde noch ein Fall untersucht und drei weitere seien in den letzten 20 Jahren abgeschlossen worden. Zudem seien fünf der beschuldigten Chorherren seit mehr als 15 Jahren verstorben.

15 Uhr: Abtei will über ihre Sicht der Dinge informieren

Eine Personalie löste aufgrund des RTS-Beitrags allerdings grossen Wirbel aus: So soll der seit September interimistische Leiter der Abtei in den Missbrauchsskandal verwickelt sein. Ihm wird vorgeworfen, 2003 einen untergebenen Novizen zum Geschlechtsverkehr gezwungen zu haben.

Eine entsprechende Medienkonferenz der Abtei ist auf Donnerstag, 15 Uhr angesetzt. Wir werden darüber ebenfalls in diesem Artikel berichten.

Update folgt ...

Mehr zum Thema: Missbrauchsskandal in Abtei Saint-Maurice: Sie konfrontierte ihren Peiniger im Beichtstuhl

