Walliser Wildhüter verwechselt Hund mit Wolf und erschiesst ihn

In der Walliser Gemeinde Oberems hat ein Wildhüter versehentlich einen Herdenschutzhund erschossen. Dies bestätigte Felix Hahn von Agridea, der Koordinationsstelle für Herdenschutzmassnahmen in der Schweiz, gegenüber «Nau». Der Wildhüter soll den Hund mit einem Wolf verwechselt haben. Der Abschuss liegt bereits einige Tage zurück.

Die Schweiz und die Europäische Union sind optimistisch, dass die Neuregelung der bilateralen Beziehungen im zweiten Anlauf gelingen wird. Ein Absturzrisiko aber bleibt.

Eigentlich ist es eine Lappalie, ja fast eine Nichtigkeit. Juraj Nociar, der Kabinettschef von EU-Kommissionsvize Maros Sefcovic, habe ihm auf Whatsapp ein gutes neues Jahr gewünscht, erzählte Alexandre Fasel, Staatssekretär im Aussendepartement (EDA), an seiner 100-Tage-Medienkonferenz am Mittwoch in Bern. So weit, so normal – scheinbar.