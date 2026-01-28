bedeckt, wenig Regen
Crans-Montana: Strafverfahren gegen Ex-Sicherheitsverantwortlichen

Crans-Montana: Strafverfahren gegen ehemaligen Sicherheitsverantwortlichen eingeleitet

28.01.2026, 18:5528.01.2026, 18:55

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis hat ein Strafverfahren gegen einen ehemaligen Sicherheitsverantwortlichen der Gemeinde Crans-Montana VS eröffnet. Das berichtet RTS. Der Mann soll am 9. Februar einvernommen werden.

Bisher sahen sich einzig die Betreiber des Lokals, das Ehepaar Moretti, mit rechtlichen Konsequenzen konfrontiert. Nun weiten die Ermittlungen ihren Fokus auf die Gemeinde Crans-Montana aus. Beim neuen Beschuldigten handelt es sich um den früheren Verantwortlichen für mehrere Brandschutzkontrollen in der Bar, wie dessen Anwalt gegenüber RTS bestätigte.

Ziel des Verfahrens ist es, eine mögliche strafrechtliche Verantwortung im Zusammenhang mit festgestellten Mängeln bei der Überwachung öffentlicher Einrichtungen abzuklären.

Über Jahre hinweg hatten die zuständigen Behörden Sicherheitsmängel im Lokal der Morettis nicht beanstandet. (hkl)

