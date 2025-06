Gemeinde Küsnacht unterstützt Blatten VS mit Spende

Küsnacht wolle mit der Unterstützung des Fonds dazu beitragen, dass die öffentliche Infrastruktur der Walliser Gemeinde Blatten wieder aufgebaut werden könne und sich der lokalen Bevölkerung so eine Zukunftsperspektive im Lötschental biete. (hkl/sda)

Der Betrag wird über die Schweizer Patenschaft für Berggemeinden entrichtet, wie die Gemeinde in einer Mitteilung schrieb.

Die Gemeinde Küsnacht spendet dem von einem Bergsturz verschütteten Walliser Dorf Blatten im Lötschental 100'000 Franken. Das hat die Gemeinde am Mittwochabend mitgeteilt.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

SRF sucht neues Heidi und neuen Peter

Im Frühling 2026 starten die Dreharbeiten zur neuen «Heidi»-Serie. Dafür sucht das SRF nun Jugendliche.

Anfang dieses Jahres gab das SRF bekannt, dass eine neue Version von «Heidi» geplant ist. Dieses Mal jedoch nicht als Film, sondern in Form einer Serie, welche in Zusammenarbeit mit RTL produziert wird. Der Fokus soll darauf liegen, wie Heidi sich in den Schweizer Alpen zu «einer jungen Frau entwickelt».