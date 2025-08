Die Grande Dixence. Bild: Keystone

Strasse zur Grande Dixence ist ab Samstag wieder offen

Die Zufahrtsstrasse zur Grande Dixence im Unterwallis wird am Samstag wieder geöffnet. Der Zugang zur höchsten Staumauer Europas war nach mehreren kleineren Felsstürzen für vier Wochen gesperrt.

Bei der Strasse wurde ein automatisches Überwachungssystem mit Ampeln und einer aktiven Beobachtung des Bereichs eingerichtet, wie die Gemeinde Hérémence VS am Dienstag mitteilte. Besucherinnen und Besucher könnten die Touristenattraktion nun wieder in Sicherheit begehen.

Das Restaurant und das Hotel bei der Staumauer sind wieder zugänglich. Die Seilbahn vom Sockel der Mauer zur Spitze der Talsperre ist wieder in Betrieb. Auch alle offiziellen Wanderwege im Gebiet sind wieder offen.

Geschlossen bleiben zwei Bereiche: der südliche Teil des Parkplatzes am Fusse des Staudamms und die Ostseite der Staumauer. Rund 100'000 Menschen besuchen jährlich das Bauwerk. (sda)