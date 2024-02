Teil eines Strassentunnels stürzt in Riddes VS ein

Mehr «Schweiz»

Ein Teil der Decke eines Strassentunnels in Riddes VS ist am frühen Samstagabend eingestürzt. Es gab keine Verletzten. Die Strasse wurde in beiden Richtungen gesperrt und eine Umleitung eingerichtet.

Der grosse Schaden im Tunnel. Bild: gemeinde riddes

«Es ist keine Betondecke eingestürzt, da es sich um einen in den Fels gehauenen Tunnel handelt», sagte ein Sprecher der Walliser Kantonspolizei am Sonntag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Ursache des Einsturzes war am Sonntagvormittag noch nicht bekannt.

Der Tunnel, durch den man nach Verbier VS gelangt, wurde für unbekannte Dauer geschlossen. Es wurde eine Umleitung eingerichtet, die jedoch von schweren Fahrzeugen nicht befahren werden kann, so der Sprecher weiter. (dab/sda)