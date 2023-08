Abschussbewilligung für Wolf im Oberwallis erteilt

Der Walliser Staatsrat Frédéric Favre hat den Abschuss eines Wolfes in der Region Brigerberg-Ganter auf der Alp Bortelalpe angeordnet. Das Grossraubtier hat auf einer nicht schützbaren Alp sieben Nutztiere gerissen.

Ein Wolf in der Walliser Region Obergoms (Symbolbild). Bild: KEYSTONE

Die Voraussetzungen für einen Abschuss auf der Bortealpe seien damit erfüllt, teilte die Walliser Staatskanzlei am Donnerstag mit. Die Bewilligung ist 60 Tage gültig, solange sich Nutztiere im Abschussperimeter befinden und das Schadenspotenzial bestehen bleibt, so der Kanton. Die Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere geht davon aus, dass die sieben Nutztiere von einem einzelnen Wolf gerissen wurden.

Die revidierte Verordnung des Bundesgesetzes über die Jagd, die am 1. Juli in Kraft getreten ist, erlaubt den Abschuss eines Wolfes, sobald dieser innerhalb von vier Monaten mindestens sechs Schafe oder Ziegen in geschützten oder nicht schützbaren Situationen gerissen hat. Zuvor hatte diese Grenze bei zehn Nutztieren gelegen.

In diesem Jahr wurden im Wallis bisher zwei Wölfe abgeschossen, einer in der selben Region und einer im Goms. (sda)