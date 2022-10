Toter Wolf mit Schussverletzung im Wallis aufgefunden

Ein toter Wolf ist am Sonntag in Termen VS entdeckt worden. Das Tier weist eine Schussverletzung auf, wie erste Untersuchungen zeigten. Es wird nun ins Tierspital nach Bern transportiert.

Eine Drittperson fand das Tier auf einer Wiese nahe einer Waldgrenze und informierte die Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere, wie die Kantonspolizei Wallis am Sonntag mitteilte.

Die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei haben eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Vorfalls zu ermitteln. (sda)