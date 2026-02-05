sonnig
Golf-Hotel in Crans-Montana muss per sofort schliessen

05.02.2026, 16:5505.02.2026, 16:55
Dieses Bild von der Webseite des Grand Hotel du Golf &amp; Palace in Crans Montana zeigt das Gebäude.
Das Grand Hotel du Golf steht seit über 100 Jahren in Crans Montana.Bild: Grand Hotel du Golf

Mangels Umsetzung von Brandschutzvorschriften muss ein Hotel in Crans-Montana VS per sofort schliessen. Dies hat die Gemeinde am Donnerstag mitgeteilt.

Im vergangenen August seien bei periodischen Kontrollen im «Hotel Golf und Sport» mehrere Mängel betreffend Prävention von Bränden festgestellt worden, heisst es in der Mitteilung der Gemeinde. Trotz wiederholter Aufrufe, die Mängel zu beheben, seien die geforderten Verbesserungen nicht realisiert worden.

Am 16. Dezember 2025 sei das Hotel aufgefordert worden, die Mängel bis spätestens 15. Januar zu beheben. Dieses Ultimatum sei verstrichen, ohne dass etwas geschehen sei.

Aus diesem Grund habe die Gemeinde, auch auf Empfehlung des aktuellen Sicherheitsdelegierten, die sofortige Schliessung des Hotels verfügt. Der Entscheid wurde am Donnerstag gefällt. Die Polizei ist befugt, den Schliessungsentscheid durchzusetzen. Crans-Montana Tourismus werde dabei helfen, die betroffenen Hotelgäste anderweitig unterzubringen.

In der Silvesternacht sind in Crans-Montana beim Brand in der Bar «Le Constellation» 41 Menschen ums Leben gekommen und über hundert teils schwer verletzt worden. (sda)

