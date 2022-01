illustration: julia neukomm

watson's favorites Promotion

Vorsätze fürs neue Jahr? Mit diesen 5 Labels tust du dir und der Welt Gutes! 🌱

Du willst im neuen Jahr deinen Alltag grüner gestalten? Dann bist du hier genau richtig.

Olivia Zogg Folgen

Auch im 2022 geht's weiter mit watson's favorites. Und zwar mit fünf kleinen Labels, die dir deinen Alltag nachhaltiger gestalten. 🌱 Und los geht's: Tu dir und der Umwelt Gutes! Viel Spass beim Entdecken!

PS: Zum Schluss gibt es noch etwas Tolles zu gewinnen.

Mit bluu wollen die beiden Gründer Roman und Marko eine gemeinsam Lösung anbieten, die zu einer plastikfreieren Welt beiträgt und die Waschen mit gutem Gewissen ermöglicht! Ihre Mission ist es, die Art wie wir unsere Wäsche waschen, zu verändern. Mit dem zeitgemässen Produkt haben alle die Möglichkeit, umweltfreundlicher und zugleich auch praktischer zu waschen. Nachhaltigkeit und Convenience soll kein Kompromiss bedeuten!

Die nachhaltigen Waschstreifen von bluu Bild: bluu

Infos zum bluu Waschmittel: bluu ist das umweltfreundliche Waschmittel in Streifenform. Die Waschstreifen sind einfach zu dosieren und gibt es in der Variante "Alpenfrische" mit einem langanhaltenden Duft und "Ohne Duft", welche komplett ohne Duftstoffe auskommt und speziell für empfindliche Haut und Babys konzipiert ist. 💦

Im Jahr 2020 gründete Katie nul, um den Konsumenten in der Schweiz nachhaltige Produkte ohne Kompromisse anbieten zu können. In ihrem Labor in Meilen stellt sie feste Conditioner und Shampoo-Bars von Hand her. Mit den „no nonsense“ Produkten von nul will Katie einen wichtigen Beitrag für eine nachhaltigere Zukunft leisten. 🌱

Das handgemachte Shampoo Rose von nul bild: nul

Über die Produktion: Kein Wasser. Kein Plastik. Keine Giftstoffe. Es ist nul’s Mission, all den Nonsene in herrkömmlichen Produkten loszuwerden und dir natürliche und feste Alternativen zu bieten, die funktionieren. Mit jedem festen Shampoo sparst du bis zu 3 Plastikflaschen ein und 1% deines Einkaufs wird an die Environmental Justice Foundation gespendet.

>> Entdecke hier die Produkte von Nul << Sogar für deinen Vierbeiner hat's etwas dabei!

Mit viel Liebe zum Detail stellt das Fit-Bock Team jeden Fit-Bock in ihrer Werkstatt her. Der Familienbetrieb in Weggis legt höchste Priorität auf Langlebigkeit und hohe Qualität. Denn ein Fit-Bock wird die Kunden sehr lange Zeit begleiten. Damit leistet der Kauf eines Fit-Bocks einen wichtigen Beitrag auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit und weg von der Wegwerfgesellschaft.

Infos über den Fit-Bock: Das nachhaltige Homegym zum Zusammenklappen – das ist der Fit-Bock. Er beinhaltet eine fixe Reckstange (z.B. für Klimmzüge), eine höhenverstellbare Reckstange, ein Steppbrett und Einkerbungen für die Ablage von Langhanteln von bis zu 300 kg. Damit sind unzählige, funktionale Kraftübungen möglich. Der Fit-Bock wird aus hochwertigem Buchenholz im Familienunternehmen in Weggis hergestellt. 💪🏻



Kiyo entstand mit der Überzeugung, dass das schönste Lächeln ein natürliches Lächeln ist. Deshalb haben die Gründer Jeffrey und Nando mit Kiyo Zahnpasta Tabs entwickelt, welche aus natürlichen Inhaltsstoffen bestehen und komplett plastikfrei sind. Kiyo will mit einem bewussten Konsum und kleinen alltäglichen Aktionen die Welt für zukünftige Generationen positiv mitgestalten. 🌱

Die Zahnpasta Tabs von Kiyo bild: kiyo

Über das Produkt: Zahnpflege sollte weder Mensch noch Umwelt schaden. Im Gegensatz zur herkömmlichen Zahnpasta verzichtet Kiyo auf den Rohstoff Wasser und kann dadurch von Konservierungsstoffen, Stabilisatoren und einer nicht recycelbaren Plastikverpackung absehen. Die Kiyo Zahnpasta Tabletten bestehen aus 100 % natürlichen Inhaltsstoffen, welche zahnpflegerelevant sind. 🌿

Das junge Label ZHAM verfolgt das Ziel, ein lokal-produziertes, natürliches und künstlerisches Reinigungsmittel in die Wohnungen zu bringen. Die von Künstlern gestalteten Glasflaschen sind einzigartige Designobjekte für jedes Zuhause und lassen sich beliebig oft mit dem natürlichen Reinigungskonzentrat wieder auffüllen.

Über die Produkte: Der Allzweckreiniger von ZHAM basiert auf einem biologisch abbaubarem und umweltfreundlichem Konzentrat – parfümiert mit natürlichen Aromen. Um unnötige Reinigungsflaschen und damit den Verbrauch von Einwegplastik zu reduzieren, können die Glasflaschen von ZHAM jeweils mit Refills aufgefüllt werden. Das Refill-Konzentrat spart nicht nur Platz im Putzschrank sondern reduziert auch deinen CO2 Fußabdruck beim Transport. 💪🏻



Und zum Schluss gibt's für euch noch ein tolles Putzpaket zu gewinnen! ✨

Gewinne jetzt die Züribox von ZHAM

Gewinne jetzt die Züribox von ZHAM Vorname Nachname E-Mail Teilnahmebedingungen akzeptieren Ja Der Preis kann nicht umgetauscht werden. Die Teilnehmerdaten werden an Mehra Solutions übermittelt. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

PS: ZHAM wurde hier das zweite Mal vorgestellt. Passt ein Label thematisch gut in eine Story, so kann es zu einer zweiten Platzierung kommen.

Mut zur Tat mit «watson's favorites» Olivia Zogg arbeitet bei watson im Marketingteam. Nebenbei baut sie zusammen mit ihrem Partner ein kleines Label auf. Durch diese Leidenschaft entstand die Idee für den «watson's favorites»-Blog.



watson setzt sich mit dem Blog für kreative Jungunternehmen in der Schweiz ein und präsentiert unter «watson's favorites» wöchentlich eine Auswahl an Produkten von kleinen Schweizer Labels. Handwerker:innen, Künstler:innen, Designer:innen, alles Macher:innen, welche watson mit diesem Projekt supportet. 🤝 Die vorgestellten Labels bezahlen für ihre Produktplatzierung einen Beitrag.



watson überprüft die Glaubwürdigkeit der watson's favorites Partner und wird gegenüber jeglichen Ansprüchen zwischen Label und watson Usern entlastet.



illustration: julia neukomm